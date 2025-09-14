La Capital | La Región | San Lorenzo

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

A un año y medio de su apertura, el espacio se consolidó como un ámbito de formación, competencia y entrenamiento para alumnos

14 de septiembre 2025 · 05:50hs
El predio

El predio, de 100 metros de largo por 60 de ancho, cuenta con césped sintético profesional.

A un año y medio de su inauguración, la cancha de hockey de la Municipalidad de San Lorenzo se consolidó como un espacio de formación, competencia y entrenamiento para jugadores de la ciudad y la región.

El espacio, ubicado en Mártire y Z. Martínez, de barrio Morando, es la sede de la escuela municipal de la especialidad, a la que asisten 140 jugadoras y jugadores desde la categoría sub 12 hasta primera división. Además, alberga a equipos de la zona y es escenario de partidos de liga.

El predio, de 100 metros de largo por 60 de ancho, cuenta con césped sintético profesional, cerco perimetral e iluminación led de alta potencia, lo que permite la realización de eventos deportivos en cualquier horario.

En el futuro se proyecta la construcción de vestuarios, oficinas y un depósito, que completarán la infraestructura de este espacio único en la región.

La Escuela Municipal de Hockey está a cargo de la coordinadora Romina Dec y ofrece clases regulares divididas por edades. Unos 140 alumnos participan de los distintos turnos, con prácticas mixtas hasta los 12 años de edad.

Además de las actividades de la escuela, la cancha alberga partidos de liga local y entrenamientos de clubes de la región, como Red Star, General San Martín de Puerto e Independiente de Ricardone. Esto permite que la infraestructura se aproveche al máximo y fortalece el intercambio deportivo.

Los interesados e interesadas en sumarse a la práctica del deporte pueden acercarse al predio de barrio Morando de lunes a viernes, a partir de las 18.30.

El intendente expuso los avances en conectividad, urbanización y servicios esenciales, destacando el modelo de gestión por programas que busca implementar con herramientas de inteligencia artificial, blockchain y ciberseguridad. 

Reconquista se proyecta en el escenario global con una agenda estratégica y el impulso del intendente Vallejos

Santa Fe llegará a la edición 2026 del festival con una propuesta artística que explorará la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López, en coincidencia con el 240º aniversario de su nacimiento.

Abren convocatoria para integrar la delegación oficial para el Festival de Cosquín 2026

Será un espectáculo único para disfrutar desde toda la costa baigorriense, con las imponentes dimensiones de los veleros y el colorido de sus velas desplegadas sobre el río Paraná.

Este sábado se correrá la Regata "Ciudad de Baigorria" en las aguas del Paraná

peregrinacion a san nicolas: habra interrupciones de transito en villa gobernador galvez

Peregrinación a San Nicolás: habrá interrupciones de tránsito en Villa Gobernador Gálvez

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
