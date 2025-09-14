La Capital | Policiales | robo

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Tres hombres fueron detenidos en Villa Eloísa luego de una denuncia en Chañar Ladeado y una persecución policial por caminos rurales del sur santafesino

14 de septiembre 2025 · 19:10hs
La camioneta en la que iban los sospechosos fue hallada abandonada en jurisdicción de Villa Eolísa.

La camioneta en la que iban los sospechosos fue hallada abandonada en jurisdicción de Villa Eolísa.

La denuncia de un intento de robo en una casa de Chañar Ladeado terminó con la detención de tres hombres que eran buscados por hechos de robo, abuso de armas y venta de droga. La persecución de los sospechosos condujo al hallazgo de un invernadero de marihuana en un galpón de Villa Eloísa.

En ese marco quedaron detenidos Jonatan David G., de 31 años; Santiago D., de 28, y Matías José B., de 27. Los tres tenían pedidos de captura vigente. La investigación quedó a cargo de dos fiscales: Santiago Tosco, de la sede Cañada de Gómez del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y Juan Manuel Frausin, de la Fiscalía Federal de Rosario.

Intento de robo

Según la información dada a conocer este domingo por el gobierno de la provincia de Santa Fe, el procedimiento se realizó el sábado a la tarde a partir del llamado de un vecino de Chañar Ladeado que alertó sobre un intento de robo en su casa de San Martín al 800 de la mencionada localidad del departamento Caseros. A partir del llamado, personal de la Unidad Regional IV de ese departamento y de la División General de Seguridad Rural comenzaron a buscar a los sospechosos, que según la información que circulaba se movían en una camioneta Volkswagen Amarok negra.

La policía desplegó un operativo cerrojo con el fin de localizar el vehículo y a sus ocupantes. En un momento se generó una persecución que se extendió por caminos rurales. En un momento, según los voceros consultados, el vehículo fue encontrado en jurisdicción de Villa Eloísa, más precisamente en la zona rural. En ese marco fue detenido Jonatan G.

Poco después fueron detenidos los otros dos sospechosos quienes tenían pedidos de captura por robo calificado, abuso de armas y violación a la ley de estupefacientes. Según dio a conocer la policía, en el rastrillaje los efectivos hallaron indicios de que junto con los detenidos había un cuarto cómplice.

Y en esa búsqueda dieron con un galpón cercano, donde había un invernadero con alrededor de 3.000 plantines de marihuana. Además en el lugar se secuestraron unos 3.000 plantines de cannabis, más de 100 gramos de semillas, 32 reflectores, armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

Dejanos tu comentario
