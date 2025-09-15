Newell's comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

La Lepra dirigida por el Ogro Cristian Fabbiani viaja a Villa Mercedes pensando en el pase a las semifinales de la copa más federal del país

Fue una victoria que le dio la tranquilidad necesaria a los dirigidos por Cristian Fabbiani y le permite tener una previa sin grandes tormentas pensando en los cuartos de final de Copa Argentina. El triunfo de Newell's ante Atlético Tucumán por dos a cero lo dejó al conjunto Leproso al límite de la zona de clasificación a octavos de final de la Liga Profesional y permitió proyectar de otra manera el encuentro ante Belgrano.

Después del viernes, cuando la Lepra y su gente salieron contentos del Coloso con la segunda victoria en el campeonato, los dirigidos por el Ogro Fabbiani tuvieron descanso el sábado y volvieron a las prácticas el domingo para comenzar a delinear el once que enfrentará al Pirata cordobés.

Este lunes el plantel Rojinegro entrenará en horario vespertino, cenará en el hotel Jorge Bernardo Griffa y saldrá de Bella Vista, en micro, rumbo a Villa Mercedes, San Luis. Llegará en horario matutino a la capital puntana, almuerzo y posterior descanso, para entrenar por la tarde en un lugar que por el momento no fue confirmado.

El Ogro deberá definir varias cuestiones de cara al trascendental compromiso. Lo único confirmado es el arquero Juan Espínola, quien hasta el momento fue lo más regular del certamen. Más allá que en la defensa hay nombres confirmados, la duda será si mantiene la línea de cuatro que enfrentó al Decano o se inclina por volver a la línea de cinco con la vuelta de Fabián Noguera.

En mitad de cancha, los dos volantes centrales alternan buenas y malas, y más allá que Regiardo parece tener una ventaja sobre Fernández Figueira, la decisión final no parece firme. Otro tema será Luciano Herrera, pieza fundamental del equipo en el primer semestre que se recuperó de una lesión muscular y es muy probable que vuelva al once titular.

Por último queda la ofensiva, donde Carlos González es número puesto para tener un lugar en el equipo a pesar de no haber formado parte de los que le ganaron a los tucumanos el viernes. Cocoliso transitó en la semana problemas personales que lo alejaron de la titularidad, pero no tendrá inconvenientes para el próximo miércoles.

Darío Benedetto es otro de los grandes interrogantes. Pipa sumó minutos frente a Atlético Tucumán y dejó una buena imagen, a pesar que no tuvo chances claras. Aunque se lo nota todavía con algo de falta de fútbol, el ex-Boca es una de las dudas que tiene el entrenador Leproso y que no habría que descartar como dupla ofensiva junto a González.