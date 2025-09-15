La Capital | Ovación | Newell's

Newell's comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

La Lepra dirigida por el Ogro Cristian Fabbiani viaja a Villa Mercedes pensando en el pase a las semifinales de la copa más federal del país

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

15 de septiembre 2025 · 09:12hs
Éver Banega en el predio de Bella Vista. Newells entrenará este lunes y luego viajará a San Luis.

Éver Banega en el predio de Bella Vista. Newell's entrenará este lunes y luego viajará a San Luis.

Fue una victoria que le dio la tranquilidad necesaria a los dirigidos por Cristian Fabbiani y le permite tener una previa sin grandes tormentas pensando en los cuartos de final de Copa Argentina. El triunfo de Newell's ante Atlético Tucumán por dos a cero lo dejó al conjunto Leproso al límite de la zona de clasificación a octavos de final de la Liga Profesional y permitió proyectar de otra manera el encuentro ante Belgrano.

Después del viernes, cuando la Lepra y su gente salieron contentos del Coloso con la segunda victoria en el campeonato, los dirigidos por el Ogro Fabbiani tuvieron descanso el sábado y volvieron a las prácticas el domingo para comenzar a delinear el once que enfrentará al Pirata cordobés.

Este lunes el plantel Rojinegro entrenará en horario vespertino, cenará en el hotel Jorge Bernardo Griffa y saldrá de Bella Vista, en micro, rumbo a Villa Mercedes, San Luis. Llegará en horario matutino a la capital puntana, almuerzo y posterior descanso, para entrenar por la tarde en un lugar que por el momento no fue confirmado.

El Ogro deberá definir varias cuestiones de cara al trascendental compromiso. Lo único confirmado es el arquero Juan Espínola, quien hasta el momento fue lo más regular del certamen. Más allá que en la defensa hay nombres confirmados, la duda será si mantiene la línea de cuatro que enfrentó al Decano o se inclina por volver a la línea de cinco con la vuelta de Fabián Noguera.

En mitad de cancha, los dos volantes centrales alternan buenas y malas, y más allá que Regiardo parece tener una ventaja sobre Fernández Figueira, la decisión final no parece firme. Otro tema será Luciano Herrera, pieza fundamental del equipo en el primer semestre que se recuperó de una lesión muscular y es muy probable que vuelva al once titular.

>>Leer más: Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Por último queda la ofensiva, donde Carlos González es número puesto para tener un lugar en el equipo a pesar de no haber formado parte de los que le ganaron a los tucumanos el viernes. Cocoliso transitó en la semana problemas personales que lo alejaron de la titularidad, pero no tendrá inconvenientes para el próximo miércoles.

Darío Benedetto es otro de los grandes interrogantes. Pipa sumó minutos frente a Atlético Tucumán y dejó una buena imagen, a pesar que no tuvo chances claras. Aunque se lo nota todavía con algo de falta de fútbol, el ex-Boca es una de las dudas que tiene el entrenador Leproso y que no habría que descartar como dupla ofensiva junto a González.

Noticias relacionadas
El hincha de Newells espera impaciente el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Darío Benedetto jugó todo el segundo tiempo contra los tucumanos y el entrenador lo elogió. Él dijo que se siente muy bien. 

Darío Benedetto aseguró que está muy bien y quiere jugar contra Belgrano: qué dijo sobre su falta de gol

Juan Espínola fue la figura de Newells ante los tucumanos. El arquero viene con muy buenos rendimientos. 

El arquero que llegó para reemplazar a Keylor Navas y ya es el mejor refuerzo de Newell's

Víctor Cuesta marcó el primer gol de Newells en la victoria contra Atlético Tucumán. 

Victor Cuesta, el gol y lo que se viene para Newell's: "Tomamos la Copa Argentina con seriedad"

Ver comentarios

Las más leídas

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Lo último

Arrestaron a cuatro personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a cuatro personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Newells comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Newell's comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Leve mejoría: cómo es la salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano

Leve mejoría: cómo es la salud de Thiago Medina, el exparticipante de "Gran Hermano"

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

El ex jefe de los fiscales de Rosario enfrenta enfrenta un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo. También será juzgado el ex funcionario Nelson Ugolini.

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción
Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Por Nicolás Maggi

La ciudad

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Con un festival al aire libre comienza la cuenta regresiva de los Juegos Odesur 2026
La Ciudad

Con un festival al aire libre comienza la cuenta regresiva de los Juegos Odesur 2026

Un chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Un chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Ovación
Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

El doble nueve de Newells, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

El doble nueve de Newell's, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Policiales
Arrestaron a cuatro personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
Policiales

Arrestaron a cuatro personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Un chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Un chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

La Ciudad
Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero
LA CIUDAD

Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo
El Mundo

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos
La Región

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense
Política

Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave
La Ciudad

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos
Policiales

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito
Información general

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito

Romina Diez: Karina es la amenaza para gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina es la amenaza para gobernadores del establishment"