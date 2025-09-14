Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes Daniel Escalante, quien permanece internado, será intervenido quirúrgicamente tras sufrir un episodio cardiovascular. Pidió oraciones y agradeció el apoyo recibido 14 de septiembre 2025 · 12:26hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital El intendente de Roldán, Daniel Escalante, sufrió un episodio cardiovascular.

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, confirmó este fin de semana a través de sus redes sociales qu e el próximo lunes será intervenido quirúrgicamente, luego del episodio cardiovascular que lo llevó a ser internado.

“Gracias de corazón por cada mensaje y muestra de cariño que recibí en estos días. El lunes me operan y les pido a quienes creen que me acompañen con una oración. Con fe y esperanza, pronto voy a estar de regreso”, escribió el mandatario local en su cuenta de X (ex Twitter).

El lunes me operan y les pido a quienes creen que me acompañen con una oración. Con fe y esperanza, pronto voy a estar de regreso. — Daniel Escalante (@DEscalamte) September 13, 2025 Escalante había sido internado en Rosario tras sufrir un episodio cardiovascular que requirió atención médica urgente. Fuentes consultadas por La Capital precisaron que Escalante se descompensó alrededor de las 14.30 mientras se encontraba en su casa de Roldán y por esa razón tuvo que ser trasladado hacia un sanatorio de Rosario.

Desde el área de prensa de la Municipalidad, habían emitido el siguiente comunicado:

“La Municipalidad de Roldán informa que el intendente Daniel Escalante sufrió en las últimas horas un evento cardiovascular y actualmente se encuentra internado en la Unidad Coronaria de una institución de la vecina ciudad de Rosario, recibiendo la atención médica correspondiente".