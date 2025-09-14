La Capital | Información General | Quini 6

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

El Siempre Sale tuvo 15 ganadores, cada uno de los cuales recibirá algo más de 21 millones de pesos

14 de septiembre 2025 · 21:43hs
Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Un apostador de la ciudad entrerriana de Paraná se alzó con 1.022 millones de pesos, al acertar la combinación de la modalidad Tradicional del Quini 6 número 3.304, sorteado este domingo.

La Segunda y el Revancha quedaron vacantes, en tanto que el Siempre Sale tuvo 15 ganadores con cinco aciertos, cada uno de los cuales recibirá algo más de 21 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 17, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $5.150.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 04 - 07 - 09 - 15 - 19 - 42

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $1.022.188.233

Con cinco aciertos: 39 ganadores, que recibirán $913.818

Con cuatro aciertos: 3.167 ganadores, que recibirán $3.375

►La Segunda

Números sorteados: 00 - 04 - 09 - 13 - 22 - 30

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $3.165.911.132

Con cinco aciertos: 51 ganadores, que recibirán $698.802

Con cuatro aciertos: 2.388 ganadores, que recibirán $4.477

►Revancha

Números sorteados: 12 - 15 - 31 - 34 - 40 - 41

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $ 500.000.000

►Siempre Sale

Números sorteados: 01 - 06 - 11 - 31 - 42 - 44

Con cinco aciertos: 15 ganadores, que recibirán $21.309.304,

►Pozo extra

655 ganadores, que recibirán $198.473

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
El Quini 6 tiene un pozo acumulado de más de cinco millones de pesos

Quini 6: de cuánto es el pozo récord del sorteo de este miércoles

Este miércoles habrá un pozo récord en el Quini 6

Todo vacante en el Quini 6: de cuánto es el pozo récord de este miércoles

en el quini 6 quedo todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

quini 6: de cuanto es el millonario pozo que se pondra en juego este domingo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Ver comentarios

Las más leídas

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Lo último

Murió el hechicero Hermeto Pascoal, leyenda de la música brasileña

Murió "el hechicero" Hermeto Pascoal, leyenda de la música brasileña

ATE anunció un paro el miércoles contra los vetos del presidente

ATE anunció un paro el miércoles contra los vetos del presidente

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

En Imperia, ubicada en la región de Liguria, cada año se le rinde tributo a la cesleste y blanca con feria, asado, empanadas, vino y concursos
La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Por Lucas Ameriso

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Por Javier Felcaro
Política

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Ovación
Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido
Ovación

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Un adiós que no es despedida: Rosario bajó el telón de los Jadar

Un adiós que no es despedida: Rosario bajó el telón de los Jadar

Policiales
Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

La Ciudad
El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos
La Región

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense
Política

Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave
La Ciudad

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos
Policiales

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito
Información general

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico
Policiales

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Romina Diez: Karina es la amenaza para gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina es la amenaza para gobernadores del establishment"

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: No son capaces de cambiar una lamparita
Política

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: "No son capaces de cambiar una lamparita"

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe