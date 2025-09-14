La Capital | Ovación | Newell's

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

La Copa Argentina informó sobre la venta de localidades en el Coloso y en Villa Mercedes: horarios, precios y tribunas para la parcialidad rojinegra

14 de septiembre 2025 · 15:51hs
El hincha de Newells espera impaciente el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Héctor Rio / La Capital

El hincha de Newell's espera impaciente el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El próximo desafío de Newell's será los cuartos de final de la Copa Argentina. El miércoles, a las 18, enfrentará a Belgrano en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. Ya están definidos, los días, horarios y lugares de venta de entradas para la parcialidad rojinegra, así como los sectores asignados en la cancha.

La organización de la Copa Argentina informó, en su sitio web, que la venta de entradas físicas para Newell's será "el lunes 15 y martes 16 de septiembre, de 11 a 18 horas, en las boleterías de la puerta 6 del estadio Coloso Marcelo Bielsa".

Para los que no puedan comprar la entrada en el Coloso, la Copa Argentina indicó que estará la opción de hacerlo en la misma ciudad de Villa Mercedes el día del partido.

NOB Copargg 81474339
Newell's llega de eliminar a Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

Newell's llega de eliminar a Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

El horario y sitio de venta de localidades para el público de Newell's en Villa Mercedes será el miércoles 17, de 11 a 17, en la Casa de la Música (Comandante Videla 152).

El valor de las entradas

Los precios de las entradas serán: popular, 35 mil pesos; plateas, 60 mil; y menores (hasta 11 años), 25 mil.

Laspersonas con carnet de discapacidad podrán obtener su acreditación en la oficina de atención al socio de Newell's el martes, de 12 a 18.

>> Leer más: Victor Cuesta, el gol y lo que se viene para Newell's: "Tomamos la Copa Argentina con seriedad"

Tal cual adelantó Ovación, la hinchada rojinegra ocupará la tribuna popular norte, que tiene incorporado un escenario fijo, y la platea oeste. Falta la confirmación oficial de la cantidad de localidades disponibles.

El trayecto para los hinchas de Newell's

Este lunes también se conocerá con precisión cuál es el trayecto, que se definió desde los organismos de seguridad, para el traslado de los hinchas rojinegros.

Lo planificado es para evitar que se crucen con la parcialidad de Belgrano, que transitará desde Córdoba por la ruta nacional 36 hasta Río Cuarto y luego continuará por la ruta nacional 8 hasta Villa Mercedes.

Este recorrido por la ruta nacional 8 es en el que busca que no circulen ambas hinchadas. Por lo tanto, los seguidores de la Lepra tendrán que llegar hasta Villa Mercedes por la ruta nacional 7, que cruza al sur de la provincia de Santa Fe y atraviesa la ciudad de Rufino.

Una opción es llegar a Rufino a través de la ruta nacional 33, que pasa por localidades como Firmat y Venado Tuerto.

Víctor Cuesta marcó el primer gol de Newells en la victoria contra Atlético Tucumán. 

Victor Cuesta, el gol y lo que se viene para Newell's: "Tomamos la Copa Argentina con seriedad"

Newells y Belgrano se enfrentarán el miércoles en La Pedrera, San Luis. 

Se viene Newell's vs Belgrano, equipos con campañas gemelas que se aferran al mismo sueño: la Copa Argentina

Facundo Guch marcó su primer gol para Newells, donde está desde que era muy pequeño.

Facundo Guch y su noche soñada con la camiseta de Newell's: "Nunca  me voy a olvidar de este gol"

Cristian Fabbiani mostró otro semblante luego del triunfo de Newells contra el decano tucumano.

Cristian Fabbiani: "Los chicos del club me dan todo lo que necesito"

Por Lucas Ameriso

