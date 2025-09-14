Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

La Copa Argentina informó sobre la venta de localidades en el Coloso y en Villa Mercedes: horarios, precios y tribunas para la parcialidad rojinegra

El hincha de Newell's espera impaciente el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El próximo desafío de Newell's será los cuartos de final de la Copa Argentina. El miércoles, a las 18, enfrentará a Belgrano en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis. Ya están definidos, los días, horarios y lugares de venta de entradas para la parcialidad rojinegra, así como los sectores asignados en la cancha.

La organización de la Copa Argentina informó, en su sitio web, que la venta de entradas físicas para Newell's será "el lunes 15 y martes 16 de septiembre, de 11 a 18 horas, en las boleterías de la puerta 6 del estadio Coloso Marcelo Bielsa".

Para los que no puedan comprar la entrada en el Coloso, la Copa Argentina indicó que estará la opción de hacerlo en la misma ciudad de Villa Mercedes el día del partido.

El horario y sitio de venta de localidades para el público de Newell's en Villa Mercedes será el miércoles 17, de 11 a 17, en la Casa de la Música (Comandante Videla 152).

Newell's llega de eliminar a Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

El valor de las entradas

Los precios de las entradas serán: popular, 35 mil pesos; plateas, 60 mil; y menores (hasta 11 años), 25 mil.

Laspersonas con carnet de discapacidad podrán obtener su acreditación en la oficina de atención al socio de Newell's el martes, de 12 a 18.

Tal cual adelantó Ovación, la hinchada rojinegra ocupará la tribuna popular norte, que tiene incorporado un escenario fijo, y la platea oeste. Falta la confirmación oficial de la cantidad de localidades disponibles.

El trayecto para los hinchas de Newell's

Este lunes también se conocerá con precisión cuál es el trayecto, que se definió desde los organismos de seguridad, para el traslado de los hinchas rojinegros.

Lo planificado es para evitar que se crucen con la parcialidad de Belgrano, que transitará desde Córdoba por la ruta nacional 36 hasta Río Cuarto y luego continuará por la ruta nacional 8 hasta Villa Mercedes.

Este recorrido por la ruta nacional 8 es en el que busca que no circulen ambas hinchadas. Por lo tanto, los seguidores de la Lepra tendrán que llegar hasta Villa Mercedes por la ruta nacional 7, que cruza al sur de la provincia de Santa Fe y atraviesa la ciudad de Rufino.

Una opción es llegar a Rufino a través de la ruta nacional 33, que pasa por localidades como Firmat y Venado Tuerto.