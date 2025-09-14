El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo habrá lluvias En la ciudad ya se palpita la llegada de la primavera. El invierno se despide con algunos chaparrones, sol y aumento de temperatura 14 de septiembre 2025 · 21:07hs

Falta poco para la llegada de la primavera y Rosario vive su última semana de invierno

Rosario vivirá su última semana de invierno antes de la llegada de la primavera. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habrá algunos chaparrones, jornadas con sol, otras muy nubladas y el termómetro llegará a los 25º mientras que la temperatura mínima será de 12º.

El primer día de la última semana de invierno comenzará con algunos chaparrones durante la mañana. Según el SMN hay un 40 % de posibilidades que la jornada arranque con un poco de lluvia. Sin embargo, ya para el mediodía se estima que el agua cese y haya alguna nubosidad. La temperatura máxima sería de 21º y la mínima de 13º.

Para el martes está pronosticado un aumento de la temperatura máxima, que llegaría a 25º. Asimismo, la mínima alcanzaría los 12º, siendo el valor más bajo de la semana. No están pronosticadas lluvias aunque sí nubosidad variable.

Sin título Para el miércoles se pronostica más cantidad de nubes con una temperatura máxima que se mantendría en 25º y una mínima que que escalaría a 20º. El jueves volverían las probabilidades de chaparrones. Con una máxima de 24º y una mínima de 17º, el SMN pronostica lluvias para la tarde-noche.

Para el viernes y sábado se prevé cielo nublado y una máxima de 23º, con mínimas que rondarían los 15º.