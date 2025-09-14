La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo habrá lluvias

En la ciudad ya se palpita la llegada de la primavera. El invierno se despide con algunos chaparrones, sol y aumento de temperatura

14 de septiembre 2025 · 21:07hs
Falta poco para la llegada de la primavera y Rosario vive su última semana de invierno

Falta poco para la llegada de la primavera y Rosario vive su última semana de invierno

Rosario vivirá su última semana de invierno antes de la llegada de la primavera. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) habrá algunos chaparrones, jornadas con sol, otras muy nubladas y el termómetro llegará a los 25º mientras que la temperatura mínima será de 12º.

El primer día de la última semana de invierno comenzará con algunos chaparrones durante la mañana. Según el SMN hay un 40 % de posibilidades que la jornada arranque con un poco de lluvia. Sin embargo, ya para el mediodía se estima que el agua cese y haya alguna nubosidad. La temperatura máxima sería de 21º y la mínima de 13º.

Para el martes está pronosticado un aumento de la temperatura máxima, que llegaría a 25º. Asimismo, la mínima alcanzaría los 12º, siendo el valor más bajo de la semana. No están pronosticadas lluvias aunque sí nubosidad variable.

Sin título

Para el miércoles se pronostica más cantidad de nubes con una temperatura máxima que se mantendría en 25º y una mínima que que escalaría a 20º. El jueves volverían las probabilidades de chaparrones. Con una máxima de 24º y una mínima de 17º, el SMN pronostica lluvias para la tarde-noche.

>>Leer más: Feria del Libro Rosario: quiénes son los visitantes confirmados que participarán de esta nueva edición

Para el viernes y sábado se prevé cielo nublado y una máxima de 23º, con mínimas que rondarían los 15º.

Noticias relacionadas
La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR 

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Tottis considera que hay canciones cuyas versiones originales disparan la memoria emotiva.

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Llevar la bandera que creó Belgrano ya es un clásico en el noreste de Italia.

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Mario Moccia, presidente del COA; Pablo Javkin, intendente de Rosario y Gustavo Borro, secretario de Copar, en conferencia de prensa.

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Ver comentarios

Las más leídas

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Lo último

Murió el hechicero Hermeto Pascoal, leyenda de la música brasileña

Murió "el hechicero" Hermeto Pascoal, leyenda de la música brasileña

ATE anunció un paro el miércoles contra los vetos del presidente

ATE anunció un paro el miércoles contra los vetos del presidente

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

En Imperia, ubicada en la región de Liguria, cada año se le rinde tributo a la cesleste y blanca con feria, asado, empanadas, vino y concursos
La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Por Lucas Ameriso

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Por Javier Felcaro
Política

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Ovación
Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido
Ovación

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Un adiós que no es despedida: Rosario bajó el telón de los Jadar

Un adiós que no es despedida: Rosario bajó el telón de los Jadar

Policiales
Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

La Ciudad
El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos
La Región

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense
Política

Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave
La Ciudad

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos
Policiales

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito
Información general

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico
Policiales

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Romina Diez: Karina es la amenaza para gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina es la amenaza para gobernadores del establishment"

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: No son capaces de cambiar una lamparita
Política

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: "No son capaces de cambiar una lamparita"

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe