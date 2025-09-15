La Capital | Zoom | Tiny Desk

Qué es Tiny Desk: la historia del ciclo íntimo que revolucionó la música en vivo

El proyecto de NPR creció hasta convertirse en un fenómeno global. Hoy, sus sesiones reúnen a los artistas más destacados del mundo. El más reciente, un rosarino: Fito Páez

15 de septiembre 2025
Fito Paez formó parte del ciclo Tiny Desk

Hace varios años que un fenómeno de internet es la señal del éxito de muchos cantantes: artistas de todos los países forman parte de “Tiny Desk”. Se trata del famoso ciclo de conciertos íntimos realizados por el estudio estadounidense NPR Music (National Public Radio).

Publicados en Youtube, los videos del Tiny Desk son un verdadero fenómeno global: cada año se lanzan más de 100 presentaciones en este formato, en los que participan artistas y bandas reconocidas internacionalmente. Ahora bien, pasar por el Tiny Desk no solo es un sello de prestigio, sino que también ayuda a que los músicos se vuelvan aún más populares alrededor del globo.

Entre los nombres que supieron brillar en este escenario se encuentran artistas de la talla de Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish, Mac Miller, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, así como también figuras latinas como Karol G, Maluma Camilo y Mon Laferte.

Argentina también tiene a sus representantes: Trueno, Nathy Peluso, Juana Molina y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso participaron del ciclo. Por su parte, Nicki Nicole fue la primera rosarina en presentarse y, en las últimas horas, Fito Páez estrenó su esperado Tiny Desk.

Qué es Tiny Desk

Tiny Desk Concerts es un ciclo de presentaciones íntimas y, en muchos casos, acústicas, donde artistas de todo el mundo interpretan sus canciones en un formato cálido y cercano.

Los músicos se presentan junto al escritorio de Bob Boilen, creador y conductor del programa All Songs Considered de NPR Music, en Washington, priorizando siempre la calidad sonora sobre la producción espectacular.

Los videos de los conciertos se suben a YouTube y han alcanzado millones de visualizaciones, convirtiéndo se en un fenómeno global. Allí el público de todas partes del mundo disfrutó de artistas como Adele, Mac Miller, Dua Lipa, Sting & Shaggy, Taylor Swift, Alicia Keys, Justin Bieber.

Aunque las presentaciones suelen grabarse en la biblioteca de NPR, la esencia de los Tiny Desk no depende del lugar: la idea principal consiste en ofrecer shows simples, sin artificios ni grandes puestas en escena, para poner el foco en el talento y el estilo de cada artista.

La historia detrás de Tiny Desk

Los Tiny Desk Concerts nacieron en 2008 a partir de una situación inesperada durante el festival South by Southwest (SXSW). Allí, Bob Boilen y Stephen Thompson, presentadores de NPR, fueron a ver el show de Laura Gibson, una cantante poco conocida que se presentaba en un bar del estado de Texas.

Al llegar al lugar, notaron que el ambiente no era el más adecuado para apreciar su música: el ruido, la mala acústica y el bullicio de los clientes dificultan la experiencia. Fue entonces cuando, a modo de broma, Thompson le sugirió que lo mejor sería que Gibson tocara directamente en su oficina.

Tres semanas más tarde, esa broma se hizo realidad: Laura Gibson se presentó en las oficinas de NPR, en Washington. Fue allí donde los productores improvisaron un pequeño estudio con un micrófono y una cámara casera. La sesión, se subió a YouTube y rápidamente se volvió viral.

A casi veinte años de aquel primer concierto, los Tiny Desk siguen siendo un fenómeno global. Incluso lograron adaptarse a la pandemia de COVID-19, con artistas que grabaron sus presentaciones desde sus países.

Los artistas argentinos en el Tiny Desk

Fito Páez

Publicado el 15 de septiembre de 2025, el artista rosarino hizo su debut en las sesiones de Tiny Desk. El video ya cuenta con más de 17 mil visitas.

Cariel & Paco Amoroso

El dúo de Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, lanzaron su sesión a fines de 2024 y hoy cuenta con más de 42 millones de vistas.

Nathy Peluso

La artista argentina fue partícipe de los Tiny Desk en 2024, hoy su video cuenta con más de 4 millones de vistas.

Trueno

Trueno formó parte del Tiny Desk en el año 2022, en un estudioambientado en el barrio La Boca. Hoy, la sesión cuenta con más de 13 millones de vistas.

Nicki Nicole

La rosarina Nicki Nicole lanzó su Tiny Desk en el año 2021 y su videos tiene más de 29 millones de vistas.

Cande y Paulo

El dúo Cande Buasso (contrabajo) y Paulo Carrizo (piano) participaron en el Tiny Desk en el año 2021. Su sesión cuenta con 400 mil vistas.

Juana Molina

Juana Molina realizó un Tiny Desk en el año 2014. Hoy cuenta con más de 300 mil vistas.

Sofia Rei

Sofía Rei formó parte del ciclo Tiny Desk en el año 2014. Hoy, su sesión cuenta con más de 100 mil vistas.

Maria Volonté

Maria Volonté fue la primera argentina en participar en los conciertos íntimos del Tiny Desk. Su sesión cuenta con casi 50 mil vistas.

