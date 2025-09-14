La Capital | Ovación | Ariel Holan

Ariel Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

El entrenador resaltó que lo hecho por Central en el primer tiempo "fue lo mejor de este torneo". Y agregó que "está bien" que el resultado con Boca haya sido un empate

14 de septiembre 2025
Ariel Holan saluda a su colega Miguel Ángel Russo antes de que comience el partido entre Central y Boca.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ariel Holan saluda a su colega Miguel Ángel Russo antes de que comience el partido entre Central y Boca.

"Fue un prueba de fuego contra un gran equipo y me gustó". Ariel Holan resaltó durante toda la conferencia de prensa la actuación de Central y, pese a que el partido concluyó 1 a 1 frente a Boca, no tuvo más que elogios hacia sus dirigidos. "El equipo hizo un muy buen partido, en líneas generales y sobre todo en el primer tiempo", resaltó.

"Hicimos un gran primer tiempo, un desgaste muy grande. Debimos habernos ido con una pequeña diferencia a favor. En el segundo tiempo, Boca tuvo más la posesión de la pelota. Ellos tienen un muy buen equipo, muy buenos jugadores, un mediocampo muy bueno. Era lógico que cuando levantáramos un poco el pie tuvieran una mayor posesión", declaró.

"La idea era sacársela. En el primero lo hicimos y en el segundo nos costó", reconoció.

Ariel Holan dijo que "el resultado está bien"

"En el balance final me voy conforme con todo lo que entregaron los chicos. Hicieron un muy buen partido considerando el calibre el rival. El resultado está bien", manifestó.

Durante varios momentos de la conferencia, Holan resaltó el desempeño canalla. "El equipo hizo un muy buen partido, en líneas generales y sobre todo en el primer tiempo. Estamos en un camino de crecimiento. Vamos a poder seguir creciendo y llegar muy competitivos al término del torneo", dijo.

"Teniendo en cuenta las individualidades de Boca y el equipo que tiene, hicimos un muy buen partido", insistió el entrenador.

La preocupación por Alejo Veliz

Si bien manifestó que se fue "contento por todo eso" que mostró el conjunto auriazul, a la vez planteó algo de amargura por la lesión de Alejo Veliz. "Un poco triste por lo de Alejo. Tiene un golpe en la clavícula. Hay que hacerle estudios y ver qué tiene", comentó.

Cuando se lo consultó acerca el rendimiento de Central en la primera etapa, declaró: "De este torneo fue lo mejor, por el rival que teníamos enfrente".

"Nos pone muy contento eso porque quiere decir que lo pudimos hacer ante un rival que uno se puede cruzar en cualquier fase importante del torneo", agregó.

>> Leer más: ¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

Posteriormente se refirió a la decisión de incluir a Federico Navarro en el segundo tiempo. "Pensamos que Fede iba a poder dar una mano a Ibarra en la contención. En el primer tiempo hicimos un desgaste muy grande y en el segundo lo fuimos sintiendo", planteó

El entrenador habló también del gol olímpico de Fideo Di María. "De Ángel no me sorprende nada. ¿Qué más se puede decir? Tiene un talento en el que hay muchas cosas que no se entrenan. El solo es capaz de hacer esas cosas, todo mérito de él", dijo.

"Fue un prueba de fuego contra un gran equipo y me gustó", declaró.

