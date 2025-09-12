La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto está cada vez más afianzado en el Alpine del futuro: se viene un anuncio

El argentino le habló al equipo agradeciendo y pensando en un futuro que no hace más que afianzarlo en Alpine para 2026. Hay anuncio inminente.

Por Gustavo Conti

12 de septiembre 2025 · 18:46hs
Franco Colapinto agradeció los esfuerzos del equipo Alpine

Franco Colapinto agradeció los esfuerzos del equipo Alpine, que está a punto de confirmarlo para 2026 en la Fórmula 1.

Todos los caminos conducen a Roma. O más bien, a Enstone, la sede inglesa del equipo francés Alpine. Ahí se está desarrollando los capítulos finales de la trama "Franco Colapinto 2026". Con nuevas señales que va intuyendo un desenlace favorable para su continuidad en la Fórmula 1.

El último reel de Instagram subido por el equipo Alpine fue en la tarde argentina de este viernes y en él se puede ver una imagen un tanto inédita. El "nene" de 22 años dirigiéndose al equipo, con soltura, con amabilidad, con palabras sentidas.

¿Publicaría el equipo ese video si no fuera que Colapinto seguirá en el equipo más allá de este 2025? La respuesta sensata es: "no". Por eso, ahí está Franco, en un perfecto inglés, hablando mirando a los ojos, usando una mano para sostener el micrófono y la otra para acompañar las expresiones.

El mensaje de Franco Colapinto al equipo

Y no fueron uno, sino dos videos de Alpine. Uno en inglés, el otro traducido. "En los momentos difíciles, en las situaciones duras, es cuando realmente se crece como un equipo, cuando se crece como persona. Sé que cada uno de ustedes está haciendo eso y están esforzándose muy duro para llegar donde queremos, donde nos merecemos estar. Así que solo quería decirles muchas gracias por eso, nos esforzaremos mucho en la pista y sé que se esfuerzan mucho acá".

Seguramente el mensaje del argentino fue más largo, pero lo importante es que fuera él, un chico que está dando sus primeros pasos en la Fórmula 1 y en el equipo, el que lo diera. Cuando mucho se habló de un ambiente de distancia en comparación al que vivió en Williams el año pasado, Colapinto ratificó ahora lo que dijo en la conferencia de prensa antes de la carrera de Monza.

Ahí no solo expresó que se sentía cada vez mejor con el auto, sino con todo el equipo. Algo fundamental para crecer y sin dudas que este nuevo respaldo de Alpine en sus redes sociales lo ratifica.

Los tiempos de las definiciones

Después de la crítica de Flavio Briatore, llegó la gran actuación de Colapinto que debió llevarlo a los puntos en Países Bajos y la ratificación de un rendimiento que venía en alza desde Hungría y se confirmó en Monza. En el lugar donde se anunció a Pierre Gasly hasta 2028, el argentino fue más rápido que el francés otra vez y eso cambió el discurso del italiano.

Tanto, que en una entrevista a la agencia francesa de noticias AFP prácticamente confirmó a Colapinto para la segunda butaca. Todo en el medio de un respaldo absoluto que llegó desde Williams, a través de James Volwes, que vinieron inmediatamente después de las inoportunas declaraciones de Briatore.

En un momento donde faltan confirmar varias butacas para la F-1 2026, y donde Williams tiene la propiedad de Colapinto pese a cederlo a Alpine, otras puertas parecieron abrirse y apurar las definiciones de Briatore.

Por eso todas las señales del equipo Alpine van en la dirección de una confirmación inminente, que quizás no espere a las tres o cuatro carreras de las que habló Briatore o hasta noviembre cuando llegue el GP de Brasil.

El buzo o campera que se puso Colapinto para dirigirse al equipo tenía la leyenda bordada: "Alpine del futuro". Sí, no parece haber dudas que el futuro inmediato lo incluirá.

