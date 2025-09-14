La Capital | Ovación | Alejo Veliz

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

El centrodelantero de Central sufrió un golpe en la clavícula derecha y hay preocupación por los estudios que se realizará. Así se fue del Gigante de Arroyito

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

14 de septiembre 2025 · 21:48hs
El cabestrillo sobre el hombro derecho de Alejo Veliz. Así tuvo que irse del Gigante de Arroyito tras la lesión antes del minuto en Central 1

Sebastián Suárez Meccia

El cabestrillo sobre el hombro derecho de Alejo Veliz. Así tuvo que irse del Gigante de Arroyito tras la lesión antes del minuto en Central 1, Boca 1.

Alejo Veliz sembró preocupación en todo Central, luego del 1 a 1 ante Boca. Y no fue para menos. Antes del minuto ya se había lesionado el hombro derecho y el mismo Ariel Holan en conferencia de prensa expresó su preocupación por lo que puedan revelar los estudios que se harán. Y así se fue del Gigante de Arroyito.

Veliz fue uno de los últimos en salir del vestuario canalla. Y de hecho lo hizo por otra puerta a la habitual en que lo hacen los jugadores, para dirigirse junto a algunos auxiliares a su auto particular.

Trató de pasar desapercibido, pero rápidamente varios hinchas lo detectaron y le pidieron sacarse fotos, a lo que el 9 accedió.

Fotos en el playón del Gigante de Arroyito

Primero fueron fotos con cabestrillo y todo, pero luego se lo sacó un momento porque lo incomodaba. Finalmente se lo colocó de nuevo, se subió al vehículo y se retiró del Gigante acompañado por familiares.

En principio, las placas o los estudios que deba hacerse se le practicarán este lunes. Todo hace pensar en una luxación de la clavícula derecha y se aguarda con expectativa de que no no sea más grave.

El técnico canalla, Ariel Holan, manifestó su preocupación en la conferencia de prensa: "Estoy un poco triste por lo de Alejo. Tiene un golpe en la clavícula. Hay que hacerle estudios y ver qué tiene", comentó.

