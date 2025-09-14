La Capital | Política | Javier Milei

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional

El presidente pondrá en funciones a Catalán como ministro del Interior y presentará el Presupuesto

14 de septiembre 2025 · 19:10hs
Javier Milei intenta ocupar la centralidad política tras la dura derrota de LLA en provincia de Buenos Aires.

Javier Milei intenta ocupar la centralidad política tras la dura derrota de LLA en provincia de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei protagonizará un súper lunes de actividades en Casa Rosada que incluye una nueva reunión de mesa política, la jura del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y la grabación de la cadena nacional que se emitirá a las 21, en la que explicará el Presupuesto 2026.

Si bien la idea original del mandatario era cumplir con sus obligaciones desde la Quinta de Olivos, los planes fueron trastocados tras la reciente designación del vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, quien hoy jurará a las 11.30 como flamante ministro del Interior.

Previo a eso, el libertario deberá encabezar una nueva reunión, la segunda desde su reedición, de mesa política reducida junto a sus colaboradores más cercanos para discutir los principales lineamientos de la gestión y los detalles de la estrategia camino a la elección nacional del 26 de octubre, en la que espera no replicar los errores que ubicó a Fuerza Patria como el espacio ganador durante los comicios bonaerenses.

Antes de la ceremonia que tendrá a Catalán como protagonistas, Milei recibirá en su despacho a la secretaria genera de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al asesor presidencial, Santiago Caputo; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al vocero presidencial, Manuel Adorni.

En agenda, a las 12, la mesa de campaña de la provincia de Buenos Aires volverá a juntarse con la presencia estelar de Bullrich, una de las debutantes en la instancia que diagrama en detalle las actividades de La Libertad Avanza (LLA) durante estas seis semanas para revertir los 13 puntos de diferencia que aventajaron al peronismo en territorio bonaerense.

Cadena nacional

A las 17, Milei tiene previsto grabar la cadena nacional que se emitirá a las 21, en la que hará una detallada presentación del Presupuesto 2026. Según supo la agencia Noticias Argentinas, por estas horas no se barajan anuncios que permitan inyectar liquidez en el mercado y anticipan que no habrá aumentos superiores a la inflación para las asignaciones de discapacidad, jubilaciones, universidades y hospitales, entre otros.

Con un cronograma de actividades intensos, el presidente deberá condensar cada uno de sus compromisos el mismo lunes dado que el martes viajará a Paraguay. La idea del libertario es concretar una nueva bilateral con su par Santiago Peña y aprovechar su paso por Asunción para participar de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

El evento conservador se celebrará en la capital paraguaya el próximo 15 y 16 de septiembre en el Hotel Sheraton y nucleará a las principales figuras de derecha internacional. El propio Peña figura entre los oradores del evento ultraconservador que se realizará por primera vez en Paraguay, cuyas entradas oscilan entre los 100 dólares, los tickets generales, y los 5 mil dólares, los premium.

Pese a su paso exprés, el mandatario visitará el Congreso Nacional en el marco de una sesión de honor con ambas cámaras, y podría participar de un evento organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP), aunque esta actividad aún no fue confirmada de manera oficial.

Guillermo Francos admitió un error en la elección bonaerense y apunta a un escenario distinto en octubre

Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense

El socialista Pablo Farías ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos a diputado nacional de Provincias Unidas.

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

El asesor legislativo remarcó la necesidad de una reforma laboral.

Agustín Pellegrini: "Con Milei vamos a lograr la reforma laboral para generar más empleo"

Los docentes de la UNR y la UTN dispusieron un paro para este viernes en repudio al veto a la ley de financiamiento universitario. 

Paro nacional en las univeridades: "Estamos en los poeres niveles desde 1983"

