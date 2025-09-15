La Capital | Policiales | DiDi

Un chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

El conductor denunció que tres delincuentes lo emboscaron en el barrio Industrial para quitarle dinero y el teléfono celular

15 de septiembre 2025 · 08:23hs
Franco B. fue identificado por el automovilista que tomó el viaje de Didi.

Foto: Policía de Santa Fe.

Franco B. fue identificado por el automovilista que tomó el viaje de Didi.

Un joven de 25 años fue detenido este lunes por el robo a un chofer de Didi. El operativo se realizó a la madrugada, cuando la víctima denunció que tres ladrones lo emboscaron y escaparon con sus pertenencias en la zona noroeste de Rosario.

Agentes del Comando Radioeléctrico capturaron a Franco B. durante un procedimiento en el barrio Industrial. La búsqueda se avanzó en cuestión de minutos, pero el conductor no pudo recuperar sus pertenencias tras la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales.

De acuerdo a la declaración del automovilista, los delincuentes se llevaron su celular y dinero en efectivo. Luego del pedido de auxilio, los uniformados empezaron a patrullar la zona y dieron con un sospechoso vinculado a este episodio en el mismo sector de la ciudad.

Una trampa detrás de un viaje en Didi

Alrededor de las 4.30 de la mañana, Héctor V. le dijo a la policía que había sufrido un robo en el cruce de Rubén Darío y República Dominicana. El hombre de 39 años confirmó que estaba allí porque le habían pedido un viaje a través de una de las aplicaciones de transporte que no tienen habilitación legal en Rosario.

Cuando el conductor llegó al lugar, no se encontró con ningún pasajero. Tres maleantes lo abordaron y lo amenazaron de muerte. Entonces le arrebataron su teléfono móvil, la plata y huyeron.

>> Leer más: Prisión preventiva por tender una trampa con Uber para asaltar a un chofer

Luego de la denuncia, los efectivos entrevistaron al automovilista y comenzaron a buscar a los delincuentes en la zona cercana a los barrios Ludueña y Empalme Graneros. Minutos más tarde, un grupo de agentes que estaba a pie dio con un muchacho que tenía ropa gris. La víctima lo reconoció de inmediato y quedó bajo arresto.

Durante la requisa, los uniformados constataron que el joven no tenía los elementos robados en su poder. No obstante, lo trasladaron a la comisaría 10ª a la espera de la intervención de la Fiscalía Regional de Rosario.

La camioneta en la que iban los sospechosos fue hallada abandonada en jurisdicción de Villa Eolísa.

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Eric Dallinger, de 16 años, fue asesinado con un disparo en la cabeza cuando caminaba por el pasaje Oscar Medina y Roque Sáenz Peña, cerca de la zona costera de Villa Gobernador Gálvez.

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Susana Mena fue asesinada a metros de un cartel de San La Muerte, en una casa de barrio Gráfico usurpada para la venta de drogas.

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Avanza la investigación penal por contrabando contra tres empleados de la sede central del Correo Argentino de Rosario.

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

