Un chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

El conductor denunció que tres delincuentes lo emboscaron en el barrio Industrial para quitarle dinero y el teléfono celular

Franco B. fue identificado por el automovilista que tomó el viaje de Didi.

Un joven de 25 años fue detenido este lunes por el ro bo a un chofer de Didi . El operativo se realizó a la madrugada, cuando la víctima denunció que tres ladrones lo emboscaron y escaparon con sus pertenencias en la zona noroeste de Rosario.

Agentes del Comando Radioeléctrico capturaron a Franco B. durante un procedimiento en el barrio Industrial. La búsqueda se avanzó en cuestión de minutos, pero el conductor no pudo recuperar sus pertenencias tras la intervención de las fuerzas de seguridad provinciales.

De acuerdo a la declaración del automovilista, los delincuentes se llevaron su celular y dinero en efectivo . Luego del pedido de auxilio, los uniformados empezaron a patrullar la zona y dieron con un sospechoso vinculado a este episodio en el mismo sector de la ciudad.

Alrededor de las 4.30 de la mañana, Héctor V. le dijo a la policía que había sufrido un robo en el cruce de Rubén Darío y República Dominicana . El hombre de 39 años confirmó que estaba allí porque le habían pedido un viaje a través de una de las aplicaciones de transporte que no tienen habilitación legal en Rosario.

Cuando el conductor llegó al lugar, no se encontró con ningún pasajero. Tres maleantes lo abordaron y lo amenazaron de muerte. Entonces le arrebataron su teléfono móvil, la plata y huyeron.

Luego de la denuncia, los efectivos entrevistaron al automovilista y comenzaron a buscar a los delincuentes en la zona cercana a los barrios Ludueña y Empalme Graneros. Minutos más tarde, un grupo de agentes que estaba a pie dio con un muchacho que tenía ropa gris. La víctima lo reconoció de inmediato y quedó bajo arresto.

Durante la requisa, los uniformados constataron que el joven no tenía los elementos robados en su poder. No obstante, lo trasladaron a la comisaría 10ª a la espera de la intervención de la Fiscalía Regional de Rosario.