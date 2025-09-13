Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

La mujer ocupaba un departamento de barrio Martin mientras su marido se escondía por una recompensa de 50 millones de pesos para su captura

La policía santafesina detuvo este viernes a Waldo Bilbao en Rosario y la caída de uno de los diez prófugos más buscados de Santa Fe se dio en un escenario sorprendente. El protagonista estaba en la casa de su esposa , que también fue denunciada como integrante de una red de contrabando de drogas ilegales.

Fuentes oficiales confirmaron que el presunto referente de una organización de narcotráfico a gran escala fue identificado en un edificio de barrio Martin . Si bien llevaba casi dos años con pedido de captura internacional, las fuerzas de seguridad provinciales lo atraparon en el sector de la ciudad con uno de los mejores balcones al río Paraná.

El hombre de 45 años estaba junto a su familia en Colón al 1200 y había tomado algunas medidas de precaución para protegerse. Una vez que rompieron las puertas de ingreso, los agentes de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) descubrieron que tenía un escondite en el departamento para huir si alguien entraba , aunque no llegó a eludir a los uniformados.

La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) planificó el allanamiento el mismo día del partido de Newell's y Atlético Tucumán . Waldo Alexis Bilbao no fue al estadio Marcelo Bielsa, pero había decoraciones con los colores de la Lepra en su hogar.

Waldo Bilbao

Atento a la recompensa de 50 millones de pesos para atraparlo, el sospechoso cambió drásticamente la apariencia de su rostro. Se dejó el pelo largo y le creció la barba. Otro detalle llamativo del operativo es que vestía una remera con la siguiente frase: "Plata o plomo".

La Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del gobierno de Santa Fe trabajó durante varios meses hasta confirmar que el tercer prófugo más buscado de la provincia estaba oculto en su ciudad y en compañía de sus seres queridos. Los antecedentes no eran favorables, ya que en octubre de 2023 había eludido los allanamientos del operativo Cosecha Blanca para desmantelar una importante red de contrabando de cocaína.

¿Qué pasó con la recompensa por Waldo Bilbao?

Luego de la aprehensión, el detenido quedó a disposición del fiscal Matías Scilabra. El funcionario también deberá revisar la situación de su esposa Guadalupe Torres Servín, procesada como una de las integrantes de la organización narcocriminal que incluía al piloto Pablo Raynaud en la causa que tiene a su cargo el juez federal Carlos Vera Barros.

Al igual que en el caso de Gerardo "Dibu" Gómez, otro de los prófugos de alto perfil que cayeron recientemente, las autoridades intervinientes no recibieron testimonios que ameriten el pago de la recompensa por la captura de Bilbao. De esta manera, el dinero será redistribuido.

¿Quiénes son los hermanos Bilbao?

De acuerdo a una investigación del periodista Martín Stoianovich en este medio, el hombre arrestado este viernes tenía un papel principal en el circuito de lavado de dinero de la droga a través de distintas empresas de Rosario. Cuando los investigadores consiguieron evidencia suficiente para arrestarlo, se escapó con unas pocas horas de diferencia y esto sembró la duda en cuanto a filtraciones de datos de la pesquisa.

El líder de la banda era Brian Bilbao (47), el hermano mayor del detenido. Actualmente continúa prófugo con otra recompensa activa de 50 millones de pesos y es el segundo delincuente más buscado en Santa Fe después de Matías Gazzani, señalado como jefe de Los Menores.

En abril de 2019, Waldo había sido detenido con casi 600 gramos de cocaína y procesado por tenencia la sustancia ilegal con fines de comercialización. Después quedó en libertad y desde entonces intervino en el desarrollo de una red que abastecía de drogas a vendedores de Córdoba y Buenos Aires.

Según las evidencia producida por el Ministerio Público Fiscal (MPF), los Bilbao vendían el kilogramo de estupefacientes a 5.400 dólares. La organización tenía al menos tres avionetas que venían desde Bolivia y uno de los principales puntos de aterrizaje se ubicaba en Carrizales, a 65 kilómetros de Rosario. Otro sector de maniobras estaba en inmediaciones del country Campo Timbó de Oliveros.

Las pistas narco

El puntapié inicial de la investigación se registró el 24 de agosto de 2020, cuando un grupo del Comando Región II de Gendarmería fue a espiar un campo cercano a Cañada de Gómez por vuelos irregulares detectados en el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Todo indicaba que venían recorriendo la región para hacer “bombardeos” de cocaína. Mientras vigilaban la zona, advirtieron la maniobra típica: una aeronave a baja altura apareció y dos camionetas la seguían por un camino de tierra. Los conductores divisaron la Citroën Berlingo de los gendarmes. Aunque el vehículo no tenía identificación de la fuerza, levantó la sospecha lógica y los delincuentes aceleraron para huir.

La persecución parecía una causa perdida, pero varios kilómetros más adelante, los efectivos encontraron una pick up volcada sobre el camino. En ella murieron Mauricio Santos y Alejandro Néstor Santos. Otro ocupante, Maximiliano Javier Martínez, sobrevivió y quedó bajo custodia. Los agentes se llevaron de la escena del accidente tres teléfonos celulares, piezas clave para abrir el expediente que tiempo después ubicaría a los hermanos en lo más alto de la organización.

El liderazgo de Brian Bilbao se definió por los mensajes de distintos miembros de la red con varios apodos: "El Innombrable", "Negro" o "Patoruzek". Entonces vivía con su familia en Tierra de Sueños 3. El domicilio del barrio abierto de Roldán también fue un punto de encuentro de los integrantes de organización el 13 de junio de 2021. La pesquisa continuó y dos años después desembocó en el operativo "Cosecha Blanca". Previamente, las autoridades habían detectado la partida de una avioneta desde una pista del club de golf de Oliveros. La aeronave reapareció al día siguiente desde eel norte y fue guardada en un hangar más tarde allanaría Gendarmería Nacional.

El procedimiento de octubre de 2023 concluyó con la detención de Santiago Arbeláez Zapata y José David Hurtado Osorno, ambos de nacionalidad colombiana. Los uniformados los sorprendieron mientras limpiaban el vehículo con productos químicos y una aspiradora. Los peritajes posteriores confirmaron que había restos de cocaína. El otro sitio clave para recibir los cargamentos era el campo que Raynaud tenía en Carrizales. En este lugar, los investigadores secuestraron un auto que también dio positivo cuando hicieron un barrido en busca de rastros de la sustancia ilegal.

¿Cómo se pagan las recompensas en Santa Fe?

Los informantes sólo cobran si contribuyen con el esclarecimiento de los delitos denunciados. El gobierno de Santa Fe pondrá el dinero sobre la mesa a cambio de ayudar en la captura y no habrá que esperar al cierre del proceso penal con una sentencia.

Una vez que la fiscalía interviniente confirma que la validez de los datos, el Estado paga la recompensa en efectivo, con "total anonimato" y "bajo constancia notarial de la escribanía" del Poder Ejecutivo provincial. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, describió un mecanismo tan sencillo como llamativo: "Al que ayuda atrapar a esta gente, le damos la plata en un bolso y se va tranquilo a su casa".

Las autoridades remarcaron que las identidades de quienes colaboran con la búsqueda quedan absolutamente reservadas. "No tiene que hacer cola para ir al banco. Todo el esfuerzo está puesto en eliminar las trabas burocráticas que pudieran dar lugar a una filtración", comentaron fuentes oficiales cuando se dio a conocer la lista de prófugos.

Además de los 385 millones de pesos del presupuesto provincial, algunos prófugos como Gazzani y Vicente Matías Pignata aparecen en el programa nacional de recompensas con otros montos. Desde el Estado aclararon que estas medidas no son incompatibles con las que tomó el gobierno santafesino.

¿Cómo aportar información para cobrar recompensas?

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los sospechosos puede enviar un correo electrónico a [email protected]. Otra opción es presentarse en alguna de las siguientes oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario

Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe

Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto

Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista

Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

El organismo provincial hizo el pedido de captura de la mayoría de las personas que figuran en la lista de prófugos. En el caso de Brian Bilbao, buscados por la Justicia federal, es posible comunicarse con el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de la dirección de correo electrónico [email protected]. Si no, también está la opción de concurrir a las siguientes oficinas judiciales para aportar datos:

Fiscalía Federal de Rosario: Mitre 601 y 621

Fiscalía Federal de Santa Fe: Monseñor Zaspe 3277

Sede fiscal descentralizada de San Lorenzo: Belgrano 1801

Sede fiscal descentralizada de Rafaela: bulevar Hipólito Irigoyen 316

Sede fiscal descentralizada de Venado Tuerto: Chacabuco 743

Sede fiscal descentralizada de San Nicolás: San Martin 78

Sede fiscal descentralizada Reconquista: San Martín 1158

