La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Fórmula 1: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto

El piloto argentino terminó 17° en Monza y sigue sin sumar en 2025. Ahora viaja a Bakú, el circuito donde logró sus primeros puntos en la Fórmula 1

8 de septiembre 2025 · 13:30hs
La facha de Franco Colapinto antes de subirse al Alpine en Monza.

La facha de Franco Colapinto antes de subirse al Alpine en Monza.

El Gran Premio de Italia no dejó buenas noticias para Franco Colapinto. En Monza, el “templo de la velocidad”, el motor Renault de Alpine no tuvo la potencia suficiente para pelear en zona de puntos y tanto el argentino como su compañero Pierre Gasly dependían de un milagro para entrar al top 10. Finalmente, Gasly finalizó 16° y Colapinto 17°.

De esta manera, el piloto de Pilar continúa sin sumar unidades en la temporada 2025 de Fórmula 1. Sin embargo, lo que viene aparece como una gran oportunidad: la próxima carrera será el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, donde el año pasado consiguió su mejor resultado en la categoría.

En 2024, Colapinto clasificó noveno y finalizó octavo con el Williams, sumando sus primeros cuatro puntos en la F1 y convirtiéndose en el octavo argentino en la historia en puntuar en la máxima categoría. Ahora, intentará repetir la hazaña, pero con el Alpine.

>> Leer más: La mejor de Franco Colapinto, que ya está en los escapes de Pierre Gasly y hasta lo deja expuesto

Cuándo corre Franco Colapinto en Bakú

La acción del GP de Azerbaiyán se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, y será transmitida en vivo por Disney+.

  • Viernes 19 de septiembre

    • Práctica libre 1: 06:30 (hora argentina)

    • Práctica libre 2: 10:00

  • Sábado 20 de septiembre

    • Práctica libre 3: 05:30

    • Clasificación: 09:00

  • Domingo 21 de septiembre

    • Carrera: 08:00

Cómo es el circuito callejero de Bakú

El trazado urbano de Bakú es uno de los más exigentes y espectaculares de la temporada. Con curvas angostas, sectores de velocidad extrema y la icónica “Zona del Castillo”, los pilotos deben completar 51 vueltas a un circuito donde es común que los errores terminen en choques contra los muros.

Allí se alcanzan velocidades de hasta 360 km/h en sus largas rectas, con dos zonas de DRS y curvas de 90 grados que ponen a prueba la técnica de los corredores. La famosa curva 8 ya dejó fuera de competencia a figuras como Charles Leclerc y Robert Kubica en 2019, y más recientemente a Checo Pérez y Carlos Sainz en 2024.

El último ganador en Bakú fue el australiano Oscar Piastri, actual líder del campeonato. En tanto, Franco Colapinto buscará en esta pista repetir su histórico rendimiento del año pasado y sumar sus primeros puntos con Alpine.

Las diez carreras de Colapinto en Alpine

Después de sus primeras carreras con Williams en 2024, Colapinto regresó este año para correr con Alpine e hizo su debut en Imola, donde quedó 16º, luego pasó por Mónaco (donde terminó 13º) y Barcelona (donde quedó 15º) sin poder afianzarse ni ganar confianza con el auto. Más tarde fue el turno del GP de Canadá, donde logró su mejor clasificación pero no pudo hacer mucho en la carrera, ya que terminó en el 13º puesto.

En Austria, en el circuito de Spielberg, logró pasar a la Q2 y largar desde el puesto 14, pero terminó otra vez en el 15. Colapinto tuvo dificultades con las rectas, que implican gran dificultad para el A525, que mostró poca potencia en las últimas carreras. El argentino puso entonces su energía en Silverstone. Y si bien mostró buen nivel y fue más rápido que su compañero en las primeras pruebas, hizo un trompo en la clasificación y por problemas de auto ni pudo correr el GP de Gran Bretaña.

image (94)
Vista al frente. Franco Colapinto y el desafío de volver a los primeros planos en la Fórmula 1, ahora en Alpine.

Vista al frente. Franco Colapinto y el desafío de volver a los primeros planos en la Fórmula 1, ahora en Alpine.

>>Leer más: Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

En lo que fue la séptima carrera del argentino con la escudería francesa en la categoría máxima del automovilismo mundial, quedó 17 en la sprint y 19 al finalizar el GP de Bélgica. Fue un resultado condicionado por la pérdida de competitividad del Alpine A525 cuando se secó la pista tras las intensas lluvias en Spa-Francorchamps. La octava carrera, en Hungría, tuvo un sábado esperanzador, en donde Colapinto se clasificó 14 y su compañero Gasly quedó unos puestos más abajo. Sin embargo, una combinación de mala largada, mal funcionamiento del auto y dos lentísimas paradas en boxes hicieron que el argentino terminara el GP en el puesto 18, apenas arriba del francés.

En el GP de Zandvoort, Colapinto tuvo un gran desempeño y terminó en el puesto 11. El pilarense incluso superó a Gasly en la pista e hizo la cuarta vuelta más rápida del circuito. Estuvo muy cerca de tener un punto y ubicarse décimo pero algunas desinteligencias en la comunicación de Alpine lo perjudicaron.

Este fin de semana finalizó 17° un GP de Italia en Monza en que los Alpine no tuvieron ninguna chance. Con otra estrategia, su compañero Pierre Gasly lo superó al final con mejor neumático y cuando debió dejar pasar al ganador Max Verstappen.

Cómo continúa la temporada 2025 de la Fórmula 1

Son varias las citas de Fórmula 1 que restan en esta temporada 2025:

- Bakú, Azerbaiyán: 19 al 21 de septiembre.

- Singapur: 3 al 5 de octubre.

- Austin, Estados Unidos: 17 al 19 de octubre.

- Ciudad de México, México: 24 al 26 de octubre.

- San Pablo, Brasil: 7 al 9 de noviembre.

- Las Vegas, Estados Unidos: 20 al 22 de noviembre.

- Lusail, Qatar: 28 al 30 de noviembre.

- Yas Marina, Abu Dhabi: 5 al 7 de diciembre.

Noticias relacionadas
La facha de Franco Colapinto antes de subirse al Alpine en Monza. Se viene su segundo GP de Italia en Fórmula 1.

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

El Alpine de Franco Colapinto, con las tribunas repletas de Monza de fondo.

Franco Colapinto ratificó en Monza un gran momento para aferrarse al segundo asiento de Alpine

El Alpine de Franco Colapinto, con las gomas blandas de clasificación, acelera en Monza.

Buena para Franco Colapinto: largará adelante de Pierre Gasly el GP de Italia en Monza

Franco Colapinto debió lidiar en Monza con la falta de potencia del motor del Alpine, pero le sacó mucho jugo.

Franco Colapinto hizo una gran FP3 y superó a Pierre Gasly, que fue confirmado en Alpine hasta 2028

Ver comentarios

Las más leídas

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Un escudo protector que Central todavía mantiene para el gran choque ante Boca en el Gigante

Un escudo protector que Central todavía mantiene para el gran choque ante Boca en el Gigante

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

Lo último

Celeste Cid contó por primera vez cómo conoció a Santiago Korovsky

Celeste Cid contó por primera vez cómo conoció a Santiago Korovsky

Se viene el Mundial 2026 y las agencias de turismo se preparan con todo

Se viene el Mundial 2026 y las agencias de turismo se preparan con todo

Dólar después de las elecciones: qué es la flotación entre bandas

Dólar después de las elecciones: qué es la flotación entre bandas

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

La denuncia se registró en un pueblo a menos de 100 km de Rosario, también hay casos en otras localidades. Las menores habrían sido captadas por la plataforma de juegos Roblox

Alertan por un grupo de WhatsApp con contenido sexual que captaba nenas en Santa Fe

Por Gonzalo Santamaría
Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia
La Ciudad

Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe
Política

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14 en Santa Fe y Rosario
Economía

Créditos Nido: quiénes son los ganadores del sorteo número 14 en Santa Fe y Rosario

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas también hace leña del caído Milei

Por Facundo Borrego
Política

Tiempo de gobernadores: a coro, Provincias Unidas también hace leña del caído Milei

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía
La Ciudad

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Un escudo protector que Central todavía mantiene para el gran choque ante Boca en el Gigante

Un escudo protector que Central todavía mantiene para el gran choque ante Boca en el Gigante

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

El peronismo le sacó más de 13 puntos a La Libertad Avanza en Buenos Aires

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

Ovación
Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Newells: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Newell's: Fabbiani arrancó la semana pensando si cuidará o no jugadores ante el Decano

Lionel Scaloni, contundente: No hablé con Messi sobre el próximo Mundial

Lionel Scaloni, contundente: "No hablé con Messi sobre el próximo Mundial"

¿Cuándo juega la selección argentina? Hora, canal y posibles formaciones ante Ecuador

¿Cuándo juega la selección argentina? Hora, canal y posibles formaciones ante Ecuador

Policiales
Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria
Policiales

Balearon a un adolescente en su casa, donde su madre cumplía prisión domiciliaria

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Disparos al aire frente a un shopping: un tapicero enfrentó a un cliente con una escopeta

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

Microtráfico: denuncias de vecinos al 911 derivaron en allanamientos en San Francisquito

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

La Ciudad
Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia
La Ciudad

Juegos Jadar: el desfile de delegaciones y un show de láser inaugurarán la competencia

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía

Bronce para la estudiante del Poli que fue a la Olimpíada Latinoamericana de Astronomía

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo

Sin luz y con aulas rotas: una escuela rosarina suspendió las clases por vandalismo

Quién era Gisela Paolicelli, la fiscal del MPA que falleció a los 44 años

Quién era Gisela Paolicelli, la fiscal del MPA que falleció a los 44 años

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con nubes y la máxima en leve aumento

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el pozo acumulado sigue creciendo

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Zoom

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%
Política

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires
Economía

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia
La Ciudad

Se viene la segunda Copa Orgullo para diversidades sexuales en el predio universitario de La Siberia

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
La Ciudad

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newells
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Legitimidad, la clave de la nueva Constitución que asoma en Santa Fe

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito
Policiales

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

El influencer de Dios: el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología
Información General

"El influencer de Dios": el Papa convirtió en santo a un fanático de la tecnología

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa
Información General

Un cable roto fue el causante de la tragedia del tranvía funicular de Lisboa

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina
Información General

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares
Información General

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

Por Gonzalo Santamaría
Información General

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades
La Ciudad

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

Adepa renovó autoridades y alertó sobre los riesgos para la libertad de prensa
Información General

Adepa renovó autoridades y alertó sobre los riesgos para la libertad de prensa

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular
La Región

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson
La Ciudad

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte
Policiales

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte