Un adolescente de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza en Villa Gobernador Gálvez

Eric Dallinger fue atacado por tres hombres el sábado a la noche por una disputa narcocriminal. Horas después, una joven fue baleada en el rostro en otro barrio

14 de septiembre 2025 · 18:50hs
Eric Dallinger

Eric Dallinger, de 16 años, fue asesinado con un disparo en la cabeza cuando caminaba por el pasaje Oscar Medina y Roque Sáenz Peña, cerca de la zona costera de Villa Gobernador Gálvez.

Un adolescente de 16 años fue asesinado el sábado a la noche con un disparo calibre 40 en la cabeza cuando caminaba por la zona ribereña de Villa Gobernador Gálvez y lo abordaron tres hombres en una ataque al parecer ligado con disputas narcocriminales. El crimen elevó a once la cantidad de homicidios en esa ciudad en lo que va del año. No fue el único incidente armado que sacudió a la localidad vecina a Rosario este fin de semana: en otro extremo del mapa, en el barrio Coronel Aguirre, una joven de 21 años fue gravemente herida en el rostro por un atacante a caballo.

El homicidio ocurrió alrededor de las 20.40 del sábado en el extremo este de la ciudad, donde la avenida de la Ribera describe una curva que da paso a la calle San Diego. Allí, a poco más de cien metros del frigorífico Paladini, un adolescente de 16 años caminaba por el pasaje Oscar Medina a la altura de Roque Sáenz Peña, un cruce de calles de tierra rodeadas por casas de material, cuando lo abordaron tres hombres y le dispararon. El ataque, según indicaron fuentes de la investigación a La Capital, se habría producido en un contexto de disputa entre bandas narcocriminales.

>>Leer más: Homicidios en Villa Gobernador Gálvez: en dos meses de 2025 hubo más casos que en todo 2024

Según un reporte del Ministerio Público de la Acusación, el chico se llamaba Eric Dallinger y falleció allí mismo con al menos un disparo en el cráneo. Al cierre de esta edición los atacantes no habían sido identificados y se desconocía en que vehículo se movilizaban. A partir de las llamadas de vecinos al 911 para alertar que había un muchacho herido en la calle se presentó en el lugar personal de Sies que constató el fallecimiento. También arribó personal de la comisaría 25ª.

En el caso intervino el fiscal Lisandro Artacho, de la unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso la intervención del gabinete criminalístico, el relevamiento de cámaras de vigilancia de la zona, el levantamiento de rastros y la búsqueda de testimonios a vecinos o quienes pudieran aportar datos a la causa. En el lugar se halló una vaina calibre 40 que será enviada a peritar.

Desde un caballo blanco

En tanto, una joven de 21 años fue herida de bala en el rostro en otro ataque ocurrido el sábado a la noche en esa localidad. Fue a las 22.52 en el barrio Coronel Aguirre, al oeste villagalvense. La chica estaba sentada frente a su casa del pasaje Malargüe al 3000, entre Nahuel Huapi y Riccheri.

Según su madre, un hombre montado en un caballo blanco pasó frente a su domicilio y abrió fuego contra la vivienda. Los primeros reportes policiales consignaron se escucharon varias detonaciones y un proyectil alcanzó a la chica.

La víctima, identificada como Y.A. sufrió una herida en el rostro. Fue trasladada por un vecino en un auto particular hasta el Hospital Gamen. Debido a la gravedad de la herida fue derivada al Hospital Provincial de Rosario, donde anoche permanecía internada en terapia intensiva y en estado reservado. En la escena del ataque se constataron dos impactos de bala en la puerta de la vivienda.

>>Leer más: Violencia en Villa Gobernador Gálvez: en cinco meses se duplicó la cantidad de homicidios de 2024

El fiscal Artacho, a cargo de la investigación, solicitó las pericias y medidas de rutina con miras a esclarecer el ataque, cuyo móvil aún se desconoce.

Once casos

El de Eric Dallinger fue el asesinato número once en lo que va de 2025 en Villa Gobernador Gálvez, donde el año arrancó con una escalada de violencia. A fines de febrero ya sumaban seis los homicidios dolosos, de manera que en dos meses se habían producido allí más casos que los cuatro registrados en todo 2024.

Fueron hechos que ocurrieron en distintas zonas, incluso lejanas entre sí, en su mayoría ataques con armas de fuego. Cerca de la mitad del año, en mayo, los registros de asesinatos en la ciudad vecina llegaban a nueve, además de balaceras registradas en la madrugada. Así, en cinco meses la estadística reflejaba el doble de casos que el año anterior.

El décimo crimen fue a siete cuadras del lugar donde este sábado fue baleada Y.A. La víctima, Axel Nicolás Romero, de 25 años, fue atacado a tiros la madrugada del domingo 22 de junio en Riccheri al 2600, en el barrio Coronel Aguirre, donde se produjeron múltiples disparos en al marco de un ataque a una vivienda.

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico
Policiales

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

