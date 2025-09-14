La Capital | La Ciudad | México

Ganó un concurso en el viejo Canal 3, se hizo famoso en México y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Miguel Tottis sigue componiendo en su casa del centro de Rosario y tiene una extensa carrera musical en la que trabajó a la par de grandes artistas de Latinoamérica y España

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

14 de septiembre 2025 · 06:30hs
Tottis considera que hay canciones cuyas versiones originales disparan la memoria emotiva.

Tottis considera que hay canciones cuyas versiones originales disparan la memoria emotiva.
Ganó un concurso en el viejo Canal 3, se hizo famoso en México y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Miguel nació en el centro de la ciudad, participó de un concurso televisivo en los 60 y todavía sigue sacando una mueca cuando ve que miles de personas cantan en un recital en México. Él puede cruzar al público de punta a punta, sentir cómo la melodía atraviesa a la gente y regocijarse sabiendo que sus canciones y su nombre aparecen en importantes discos de bolero. M. Tottis, una clara muestra de Rosario al mundo.

Miguel Tottis tiene cientos de canciones en su haber, grabó su primer éxito a los 20 años: “Tu sei tu”, trabajó en Alemania, Bélgica, España y México, donde encontró su lugar en el mundo artístico y se codeó con Valeria Lynch, Luis Miguel, a sus 13 años, Lupita D’Alessio y Fernando de Madariaga, entre otros. También grabó un disco instrumental y se sorprendió cuando escuchó su música en telenovelas que se trasmitían en todo el continente. Y su canción Gloria a los Campeones fue elegida himno oficial del Campeonato Mundial de Básquet Argentina 90. Su extenso curriculum desborda cualquier hoja y seguirá sumando líneas porque en la actualidad sigue componiendo con la ayuda de la tecnología en su departamento del microcentro rosarino.

Soy un servidor”, resumió el cantautor con gracia ante La Capital. Las inquietudes musicales y artísticas que surgieron en su juventud siguen intactas luego de más de 60 años de carrera.

Los inicios de Tottis entre Rosario y Buenos Aires

Miguel Tottis nació el 23 de julio de 1948. A los 16 años comenzó a estudiar canto en su casa de San Lorenzo y Moreno, y un día llegó su papá, Vicente, y sin consultar le dijo: “Te anoté en un concurso de Canal 3”. En los años 60 el canal hacía sus primeros pasos con Carlos Serrano como figura y los concursos musicales eran programación habitual en su sede de San Lorenzo y Oroño. Con 16 años ganó el concurso y fue el puntapié para seguir tras su pasión.

A los 20 buscó el salto a Buenos Aires y se topó con un productor que le propuso grabar un disco en italiano. Las clases en Rosario le permitían a Tottis emprender este proyecto, pero por sugerencia de su manager utilizó un seudónimo: Enrico Chiari. “Sonaba más italiano”, reconoció el rosarino con el paso del tiempo a su favor. “Tu sei tu”, fue un éxito del sello RCA Victor que sonaba en todas las radios.

Embed - ENRICO CHIARI (MIGUEL TOTTIS) - "TU SEI TU" [1971]

Tottis pensó que su camino se allanaba, “pero no era tan así”, dice con gracia a este medio. El segundo tema no fue lo mismo. “La picadora de carne de las compañías”, sucumbió en él, pero no bajó los brazos y los cuatro años que vivió en Palermo sirvieron para presentarse en peñas y boliches como el reconocido África, siempre de la mano de los boleros.

Enrico Chiari quedó en el olvido y volvió a Tottis para dar el salto a Europa. Un conocido le presentó un productor en Alemania y, aunque fueron seis meses difíciles en lo artístico, la experiencia fue "superpositiva”.

Embed - “PROMESSE AL VENTO” (Promesas en el viento). Autor e intérprete: Miguel Tottis

Ya instalado en el viejo continente pasó por Madrid entre 1973 y 1978, cuando España era la meca de la música hispanohablante. El comienzo no fue fácil y estuvo un año deambulando por radios y escenarios, mientras tanto “trabajaba de lo que fuera”. De hecho, recuerda perfectamente sus días en el puesto de ayudante en una agencia de autos que un amigo le consiguió.

En España pegó en el público con temas como “Llévame” u “Olvídame” y conoció a Bebu Silvetti, un músico oriundo de Quilmes, que también hacía base en Europa. Silvetti fue un célebre compositor y productor de Luis Miguel y quien lo invitó a México.

Nadie es profeta en su tierra

Probablemente, sí”, dijo Tottis cuando fue consultado sobre si era más conocido en México que en Rosario. No lo quiere reconocer, pero lo sabe. Su paso por el Distrito Federal de México lo llevó a conocer a figuras internacionales como Valeria Lynch, gracias al contacto con su marido Héctor Caballero, a un Luis Miguel de 13 años y pegado a su voraz padre y a Lupita D’Alessio, una de las voces más importantes del país de América del Norte. También trabajó con Ray Conniff, Vikki Carr, Paloma San Basilio, Jimmy Somond, Pedro Vargas y Fernando de Madariaga.

Miguel Tottis 9.9 (1)

Lynch cantó “Quiéreme”, “Cambias mi amor”, “No juegues con mis sentimientos” y “No lloro más”, entre otras. Luis Miguel, “No leí en tu diario” y “Ni guerra ni paz” fue interpretada por Lupita D’Alessio. Todas tienen un denominador común: Miguel Tottis. Cada tema lleva su nombre como compositor, y miles y miles de fanáticos en el mundo cantan de memoria estos temas.

Siete años contratado por Emi Capitol (convertida en Universal Music Group con el paso del tiempo) se terminaron cuando el devastador terremoto de 1985 en México le quitó todo tipo de proyecciones a su carrera.

Vuelta al país y vigencia

Una azafata de Aerolíneas Argentinas le avisó a sus padres Vicente y Sara que su hijo estaba bien y Tottis ni bien pudo tomarse un vuelo para Argentina lo hizo. Aún recuerda con lujo de detalles esa jornada donde la muerte golpeó a México y en sus palabras puede sentirse el miedo provocado.

Pero en Argentina no frenó y siguió componiendo. Más de 150 canciones en toda su carrera conforman su vasto repertorio y en la actualidad mantiene un show con los mejores temas de Frank Sinatra, es que Miguel además de español e italiano habla inglés y francés.

Embed - “SI NO FUERA POR LA MÚSICA “

Activo en su canal de YouTube, Tottis recibe el cariño de su público de toda Latinoamérica y más de una vez se encontró con comentarios de usuarios sorprendidos por conocer al compositor del tema que sonó en todas las radios de su país. “La gente me alienta, sobre todo en los instrumentales. Me llena de orgullo y me hace sentir que estoy por el camino correcto”, concluyó.

Además de sus presentaciones, la tecnología le abrió una puerta a Tottis que pasa horas y horas en su casa componiendo con la ayuda de la inteligencia artificial, que le aporta instrumentos y voz a sus profundas letras.

Noticias relacionadas
Jorgelina, Tomás y Diego, la familia que partió de Rosario para el mundo.

Tras vivir diez años recorriendo América en motorhome, una familia rosarina da el salto a Europa

La periodista Arlen Buchara acaba de publicar Rosario, perfil de una ciudad al límite, un libro de crónicas que narra la ciudad en toda su espesura.

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Los emprendimientos salieron de las plazas gatronómicas más pobladas de la ciudad.

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Llevar la bandera que creó Belgrano ya es un clásico en el noreste de Italia.

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Lo último

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

La vida rota de una soldadita en una organización de drogas a la que mataron con saña y ocultaron en una bolsa

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

En total, hay siete personas vinculadas al legajo judicial, que fue abierto tras descubrirse un servicio ilegal a domicilio de encomiendas internacionales
Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados
De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Ovación
Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Por Pablo Mihal
Ovación

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Rosario se lució en la primera edición de los Jadar y dejó la vara alta

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

Central emitió un nuevo parte médico: qué lesión tiene el juvenil Santiago Segovia

Policiales
Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: dictaron prisión preventiva para tres involucrados

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Zona sur: detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestraron millones en pesos

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo agradable y primaveral con chances de algunas lluvias

Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

Sigue en grave estado un pasajero golpeado por taxistas en la zona del museo Castagnino

El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca

El Concejo Municipal distinguirá a Itziar Aguirre, referente de la gastronomía vasca

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre sufrió lesiones graves

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo contra el veto

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
Economía

La UOM denunció 35 despidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: Que el kirchnerismo no se envalentone
Política

Pullaro, en el primer acto de Provincias Unidas: "Que el kirchnerismo no se envalentone"

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus
La Ciudad

Alertan por un posible brote de gripe en primavera, y desciende el impacto de otros virus

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina
Política

Presuntas coimas: congelan las cajas de seguridad de dueños de la Suizo Argentina

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos
Policiales

Robo de ambulancia: la persecución hasta la pileta de Funes incluyó disparos

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas
POLICIALES

Detienen a empleados del Correo Argentino por organizar un servicio ilegal de encomiendas

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza
Salud

Día de la migraña: opciones terapéuticas para este fuerte dolor de cabeza

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles
La Ciudad

La marcha federal universitaria tiene fecha: docentes y estudiantes se movilizan el miércoles

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje
Economía

Acreedores Granarios de Vicentin respaldan la propuesta de salvataje

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026
La Ciudad

¿Esta vez sí? El Monumento a la Bandera termina su refacción en mayo de 2026

Pullaro: Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro: "Ni al Amba le conviene que este modelo siga así, es tiempo del interior"

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia
Policiales

Grave denuncia en Roldán: su expareja la golpeó, la drogó y la ocultó de su familia

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes
Policiales

Una persecución policial terminó con una ambulancia dentro de una pileta de Funes

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego
Policiales

Un año más de prisión para una colaboradora de Los Monos y la viuda de un zar del juego