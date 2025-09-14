La Capital | El Mundo | protestas

Protestas en favor de Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Según cálculos del gobierno hubo más de 100.000 manifestantes que cuestionaron la presencia del equipo israelí. No se declaró un ganador de etapa

14 de septiembre 2025 · 23:25hs
Protestas en favor de Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Protestas en favor de Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Miles de manifestantes participaron en las protestas propalestinas en Madrid que interrumpieron la etapa final de la Vuelta a España de ciclismo, y que obligaron este domingo a los organizadores a acortar el último Grand Tour de la temporada, como final de una competencia donde las manifestaciones por la guerra de Gaza y los incidentes fueron moneda corriente.

El representante del gobierno central para la región de Madrid, Francisco Martín, estimó en más de 100.000 la cantidad de personas que salieron a las calles durante las protestas, las cuales cuestionaron la presencia del equipo Israel Premier Tech. Dos personas fueron detenidas por la Policía y 22 personas resultaron heridas, ninguna de gravedad.

>> Leer más: Israel movilizó a 60.000 reservistas y anuncia el inicio del asalto a la Ciudad de Gaza

Jonas Vingegaard, corredor danés del equipo Visma-Lease a Bike, fue confirmado como el campeón de la ronda de tres semanas, aunque no se declaró un ganador de etapa y la ceremonia del podio fue cancelada por motivos de seguridad.

Los organizadores de la carrera emitieron más tarde un comunicado lamentando no poder terminar la etapa según lo planeado debido a los “lamentables incidentes ocurridos en Madrid”. Hubo enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes cerca del final de la ruta en Madrid, donde centenares de personas (algunas con banderas en repudio a Israel) bloquearon el paso de los ciclistas. La Policía escoltó a los ciclistas cuando salieron de la ruta.

2025-09-14 vuelta a españa manifestacion palestina 81562685
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Palestinahoy01/status/1967306860299694571&partner=&hide_thread=false
Embed

Las protestas de los ciclistas

“Es una lástima que se nos haya quitado un momento de eternidad como este”, dijo Vingegaard, y añadió: “Estoy realmente decepcionado por eso. Tenía muchas ganas de celebrar esta victoria general con mi equipo y los aficionados. Todos tienen derecho a protestar, pero no de una manera que influya o ponga en peligro nuestra carrera”.

Según los informes, los equipos improvisaron una ceremonia de podio privada para que los ciclistas pudieran celebrar. “La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio”, anunció la organización. Quedaban unos 50 kilómetros en la etapa, que era un paseo mayormente ceremonial hacia Madrid.

Más de 1.500 agentes policiales habían sido desplegados antes de la etapa final de la carrera.

Las protestas continuaron hasta entrada la noche en Madrid, la mayoría de ellas pacíficas.

El Grand Tour español se convirtió en un campo de batalla diplomático, con manifestaciones en contra de la presencia del Premier Tech, equipo de propiedad israelí, que anteriormente en la carrera retiró su nombre de sus uniformes. Uno de los integrantes del equipo, Matthew Riccitello, terminó quinto en la clasificación general y se llevó el maillot blanco como el mejor ciclista joven en la clasificación general.

Siete de los últimos once días de carrera fueron acortados o interrumpidos. Durante una etapa, un manifestante con una bandera de Palestina intentó correr hacia la ruta delante de los ciclistas, provocando que dos de ellos chocaran entre sí. Continuaron, pero uno finalmente debió abandonar.

Noticias relacionadas
Charlie Kirk murió tras recibir un disparo en el cuello este miércoles.

Asesinaron de un balazo durante un discurso a un activista aliado de Trump

nepal: matan a esposa de un politico, atacan a ministros e incendian el parlamento

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento

maduro lo hizo de nuevo: adelanto la navidad al 1º de octubre

Maduro lo hizo de nuevo: adelantó la Navidad al 1º de octubre

Nicolás Maduro anunció la activación de 5.333 Unidades de Milicia al Combate en Venezuela.

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Ver comentarios

Las más leídas

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Lo último

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Murió el hechicero Hermeto Pascoal, leyenda de la música brasileña

Murió "el hechicero" Hermeto Pascoal, leyenda de la música brasileña

ATE anunció un paro el miércoles contra los vetos del presidente

ATE anunció un paro el miércoles contra los vetos del presidente

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

El Canalla lo perdía pero logró el empate con un tremendo gol olímpico de Ángel Di María. Al equipo de Holan le sobraron ganas, pero le faltó fútbol
A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

Por Elbio Evangeliste
La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Por Javier Felcaro
Política

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newells debe saber acerca de la venta de entradas

Copa Argentina: todo lo que el hincha de Newell's debe saber acerca de la venta de entradas

Ovación
Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido
Ovación

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Un adiós que no es despedida: Rosario bajó el telón de los Jadar

Un adiós que no es despedida: Rosario bajó el telón de los Jadar

Policiales
Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

La Ciudad
El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos
La Región

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense
Política

Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave
La Ciudad

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos
Policiales

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito
Información general

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito

Romina Diez: Karina es la amenaza para gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina es la amenaza para gobernadores del establishment"

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: No son capaces de cambiar una lamparita
Política

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: "No son capaces de cambiar una lamparita"