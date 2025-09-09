La Capital | Ovación | periodista

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que encendió los rumores de romance con Franco Colapinto

La joven se subió a la hot lap del piloto argentino y compartió su experiencia en Instagram. Los usuarios no tardaron en “shippearlos”.

9 de septiembre 2025 · 13:26hs
Franco Colapinto y la periodista Guillermina Cardoso en las pistas de Monza.

Franco Colapinto y la periodista Guillermina Cardoso en las pistas de Monza.

Después de su no tan grata experiencia en el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto tendrá otra posibilidad de posicionarse entre los mejores diez en la próxima carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán. Pero en los últimos días su desempeño quedó opacado por los crecientes rumores que lo vinculan sentimentalmente con una periodista deportiva.

No es la primera vez que la vida privada del piloto pilarense despierta el interés del público. En otras ocasiones, se lo relaciona con figuras como Eugenia “La China” Suárez y la cantante rosarina Nicki Nicole.

En esta oportunidad, las redes sociales explotaron con comentarios y especulaciones luego de que el piloto pilarense fuera visto muy cerca de una joven durante el fin de semana en Monza.

Se trata de Guillermina Cardoso, una cronista de Fox Sports. Durante la cobertura del evento, la periodista compartió tiempo con el piloto argentino e incluso dio unas vueltas en el auto de Alpine. Si bien ninguno de los involucrados dio declaraciones al respecto, las imágenes avivaron los rumores de romance.

¿Quién es Guillermina Cardoso?

Guillermina Cardoso es licenciada en Marketing, periodista deportiva y creadora de contenido en redes sociales. Además, es una apasionada de la Fórmula 1, lo que la llevó a trabajar como cronista en Fox Sports y compartir en redes sociales su propio contenido sobre los pilotos en la pista.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 150 mil seguidores y en sus posteos reúne 10 mil Me Gusta.

En su última publicación en Linkedin escribió: “Estoy muy feliz de compartir que tuve la increíble oportunidad de trabajar como media en las carreras de Fórmula 1 de Canadá y Austria. Durante estos eventos pude entrevistar a varios pilotos destacados, incluidos campeones como Lewis Hamilton, Max Verstappen y Fernando Alonso”.

Guilermina Cardoso y Franco Colapinto

Este fin de semana, la joven cronista compartió en sus redes sociales un video junto al piloto argentino. Franco Colapinto llevó a Guillermina a una hot lap (vuelta rápida), es decir, un giro a máxima velocidad que los pilotos realizan acompañados de un pasajero invitado.

“FrancoOOO. El tipo no quería dejar pasar al Mercedes al final. Parece que sufrí, pero lo disfruté muchísimo. Demasiado divertido. Gracias, Alpine y Franco Colapinto”, escribió la periodista en su posteo de Instagram junto al video con el piloto pilarense.

Más tarde, publicó un breve clip de una charla con Colapinto en una dinámica de preguntas y respuestas en colaboración con Mercado Libre.

Si bien ninguno de los dos habló sobre su vínculo, los usuarios en redes sociales no tardaron en shippearlos.

