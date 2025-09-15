Denuncian que atacaron en la autopista a un micro en el que viajaban policías a Rosario

El incidente sucedió el domingo a la tarde a la altura de San Lorenzo. No hubo heridos, pero una ventanilla resultó dañada. Investigan si se trató de un disparo de arma de fuego

El impacto sobre el flanco derecho del colectivo en el que viajaban policías.

El colectivo de la empresa Laguna Paiva que se dirigía a Rosario tuvo que detenerse a la altura de San Lorenzo tras recibir un impacto de bala.

La Policía provincial investiga el caso de un micro de larga distancia que recibió un presunto impacto de bala cuando circulaba por la autopista a Santa Fe a la altura de la ciudad de San Lorenzo . Se trata de un micro de la empresa Laguna Paiva en el que viajaba un contingente de efectivos policiales que tenía como destino Rosario.

Según fuentes oficiales, no hubo heridos más allá del susto que causó impacto del proyectil que dejó un agujero en uno de los cristales del micro. El colectivo terminó detenido sobre la banquina de la autopista y los agentes que viajaban tuvieron que descender hasta que se aclarara lo ocurrido.

De acuerdo con fuentes oficiales, el incidente se produjo el domingo poco antes de las 18, a la altura del kilómetro 20 de la autopista a Santa Fe, sobre el carril que va en dirección a Rosario. Las primeras informaciones indican que la denuncia fue realizada a la central de emergencias 911 por los choferes de la unidad.

Según los datos que trascendieron de la denuncia, cuando el micro se desplazaba por ese lugar tanto pasajeros como conductores sintieron un fuerte impacto sobre la primera ventana del lado derecho del micro, que resultó dañada. Una de las empleadas policiales declaró haber sentido un zumbido cerca del oído, pero no sufrió lesiones.

La primera reacción del chofer fue detener la marcha del colectivo y realizar la denuncia al 911. En la primera inspección que la Policía realizó sobre el micro no se pudo definir el tipo de elementos que habría impactado, pero sí se constató el impacto en uno de los cristales. Al lugar también fue comisionado personal de la Policía de Investigaciones que realizó un relevamiento del lugar.

>> Leer más: Alarma y susto en un micro en el que viajaban policías

Efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron un patrullaje en ese sector, pero con resultados negativos hasta el momento.