Pablo Cordonet llega a Rosario con "Vengo de los 80's", un viaje de humor, música y nostalgia

El actor, músico y director presentará el viernes 15 de mayo en Plataforma Lavardén con banda en vivo y recuerdos de una década inolvidable

Pablo Cordoanet invita a los rosarinos a emprender un viaje en el tiempo para reencontrarse con la esencia y la magia de los años 80 . El actor llega con su espectáculo “Vengo de los 80’s”, una propuesta de humor inteligente, música y emociones que revive una década inolvidable.

La cita será el viernes 15 de mayo a las 21 en el Teatro Plataforma Lavardén. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Con más de 25 años de trayectoria sobre los escenarios de Argentina y el mundo, Pablo Cordoanet se consolidó como uno de los comediantes más destacados del país. Actor, músico y director, se caracteriza por un humor único y un relato moderno y costumbrista que conecta de manera inmediata con el público.

En “Vengo de los 80’s” , Cordoanet presenta un unipersonal que combina monólogos, teatro y música en vivo para construir el mapa sentimental de toda una generación. Con humor y nostalgia, el espectáculo pone la lupa sobre hábitos actuales mientras revive momentos, canciones y recuerdos imborrables de aquella década.

Acompañado por su banda en vivo y la música icónica de los 80, el artista propone una experiencia llena de ritmo, emoción y humor, capaz de llevar al público directo al corazón de sus mejores recuerdos.

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Pablo Cordoanet en Rosario

En “Vengo de los 80’s”, Pablo Cordonet invita al público a reconectarse con los recuerdos, emociones y símbolos de una década.

“Una noche donde te vas a encontrar con tus viejos amores, tus objetos más preciados, las promesas de un futuro incierto y, sobre todo, con la inocencia de aquella época, en donde todo nos pertenecía”, expresó Cordonet sobre el espíritu del espectáculo.

Con guion de Pablo Cordonet, producción general de Produce Simple, diseño y composición digital de escena a cargo de Manu Cordonet, voces en off de Jorge Formento y Fernando Bravo, y la participación en vivo de la banda Faena’s Project, el espectáculo propone un recorrido emocional y sensorial único.