Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina con una ausencia importante y varias sorpresas

El entrenador albiceleste entregó una nómina de 31 futbolistas, que deberá ser recortada, para enfrentar a Venezuela y Ecuador en septiembre

La selección argentina encarará sus últimos dos partidos de las Eliminatorias sudamericanas.

Lionel Scaloni entregó la prelista de convocados de la selección argentina para la próxima doble fecha de Eliminatorias sudamericanas de septiembre , donde se definirán los últimos clasificados al próximo Mundial. La Albiceleste ya tiene su boleto, por lo que el entrenador aprovechó la ocasión para sumar varias sorpresas que podrían tener una oportunidad.

A falta de solamente dos semanas para enfrentar a Venezuela y Ecuador, el DT deberá hacer un recorte definitivo próximamente , pero ya se conoce quiénes están dentro de sus planes para el futuro.

Esta lista, encabezada por la figura y capitán Lionel Messi , está compuesta por 31 futbolistas que juegan en el plano nacional e internacional. La mayoría de los nombres son los habituales, con la excepción de Enzo Fernández, quien fue expulsado frente a Colombia y cumplirá con su suspensión.

Enzo Fernández será el gran ausente de la lista debido a que cumplirá una sanción.

A su vez, Marcos Acuña tiene su regreso a las listas tras haber estado ausente en los últimos llamados del oriundo de Pujato. Los otros dos jugadores del fútbol argentino que aparecen son Gonzalo Montiel, compañero del Huevo en River, y Leandro Paredes, que selló recientemente su vuelta a Boca.

Entre las sorpresas de la prelista de convocados aparecen dos exjugadores de Lanús, Julio Soler (Bournemouth) y José Manuel López (Palmeiras), y Alan Varela (Porto). Sin tanta sorpresa pero con proyección al futuro, Franco Mastantuono (Real Madrid) y Claudio Echeverri (Manchester City), ambas joyas surgidas en River, ganan terreno y podrían tener una oportunidad.

La prelista de Scaloni

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica, Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Marcos Acuña (River), Julio Soler (Bournemouth) y Facundo Medina (Olympique de Marsella).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Giovani Lo Celso (Real Betis).

Delanteros: Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Valentín Carboni (Genoa), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Ángel Correa (Tigres), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter) y José Manuel López (Palmeiras).