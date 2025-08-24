La Capital | Ovación | Nahuel Guzmán

"Tiene colmillos": las contundentes frases de Nahuel Guzmán sobre el presente de otro rosarino en México

El Patón se mostró feliz por la llegada de su coterráneo a Tigres y por su convocatoria a la selección para la próxima ventana de eliminatorias

24 de agosto 2025 · 14:08hs
Nahuel Guzmán lleva una década en Tigres de México

Nahuel Guzmán lleva una década en Tigres de México, donde ahora también juega otro rosarino: Angel Correa.

Nahuel Guzmán es una leyenda de Tigres, uno de los grandes equipos de la Liga MX. El rosarino lleva una década en el equipo y es una referencia, no solo del club sino ya del fútbol mexicano. Por eso, su palabra es siempre muy valorada en esa institución, si no en el mundo de la pelota.

Hace un par de meses se sumó al plantel de Tigres otro rosarino: Ángel Correa. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 llegó proveniente del Atlético de Madrid, donde jugó durante una década y es muy querido por la afición del colchonero.

El rosarino dejó Madrid porque necesitaba "un cambio de aire", según él mismo explicó al llegar a México. Y a juzgar por su presente, su decisión fue muy acertada: fue muy bien recibido en Tigres, donde juega mucho y de a poco comienza a convertirse en una referencia del equipo.

En pocos partidos, además, ya hizo varios goles importantes.

Qué dijo Nahuel Guzmán sobre Correa

Guzmán habló sobre Correa y su llegada a Tigres. Destacó su "humildad y sencillez" para adaptarse lo antes posible al país, a la ciudad y al equipo, y destacó que si bien este aspecto no se valora mucho desde afuera del fútbol, a su juicio es algo muy importante para el futbolista y para el equipo.

También destacó sus fortalezas futbolísticas. Dijo que es un jugador que se ocupa "de todos los detalles" del juego, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo.

"Es un jugador muy inteligente, pillo, tiene colmillo", lo describió. Y añadió: "Se complementó muy bien con los dos delanteros con los que jugó, y con el resto de sus compañeros también".

Destacó además que Correa no es solo un delantero. "Le da sacrificio y esfuerzo al equipo a la hora de reagruparse para recuperar la pelota. Lo hemos visto tirarse a barrer para recuperar balones", sostuvo. Y agregó: "Además, le da desequilibrio al equipo en duelos ofensivos. Y le da llegada y gol".

"Vino porque quería jugar"

También se mostró feliz por la convocatoria de Lionel Scaloni a Correa con vistas a los próximos dos partidos de la selección argentina por las eliminatorias sudamericanas, algo que muchos presagiaban como difícil teniendo en cuenta que dejó España para jugar en México.

"Ángel vino aquí porque necesitaba jugar. En Atlético de Madrid jugaba menos y acá no sale del equipo. Claramente, Tigres le da la posibilidad de mostrarse mucho más y la convocatoria a la selección lo demuestra", dijo el Patón.

