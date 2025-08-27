La Capital | Ovación | Jugador

Un jugador de Central y otro de Newell's están en el ranking de las 200 mejores promesas del fútbol mundial

También aparece otro jugador formado en la cantera del Parque que acaba de ser transferido. Mastantuono es el primer argentino: está 5°

27 de agosto 2025 · 18:33hs
Franco Mastantuono está en el quinto lugar del ranking

Franco Mastantuono está en el quinto lugar del ranking, donde también aparece un jugador de Central y otro de Newell's. 

El Centro Internacional de Estudios del Deporte difunde todos los años la nómina de los que considera los futbolistas juveniles más prometedores del fútbol mundial. Como siempre, en la lista hay varios jugadores argentinos, incluido uno de Central, otro de Newell's y un tercero que acaba de irse de la Lepra.

El ranking se elabora teniendo en cuenta el índice de rendimiento de los futbolistas a partir de datos recopilados por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte, y un índice de experiencia que tiene en cuenta los minutos jugados. Incluye a jugadores menores de 20 años.

Lamine Yamal, el primero del ranking

En el listado que se acaba de conocer, el prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal, encabeza la clasificación. El español tiene el valor más alto tanto en rendimiento como en experiencia. Supera a su compatriota y compañero Pau Cubarsí, mientras que el internacional francés del PSG, Warren Zaire-Emery, completa el podio.

Roger Fernandes (SC Braga) es el futbolista mejor clasificado que no juega en el denominado Big-5 (Premier League, Ligue One, LaLiga, Bundesliga y Ligue 1), por delante de Geovany Quenda (Sporting CP, ya contratado por el Chelsea).

El valor más alto para un futbolista que juega fuera de Europa lo registró Elías Montiel (CF Pachuca). El mexicano se sitúa por delante del brasileño Rayan Vitor (Vasco da Gama) y el argentino Santino Andino (Godoy Cruz).

Los tres jugadores más jóvenes en la lista son el mexicano Gilberto Mora (Club Tijuana), el polaco Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) y el serbio Vasilije Novii (IMT Belgrado).

Uno de Central y otro de Newell's

Este año, entre las 200 mejores promesas del fútbol mundial aparecen dos jugadores de los clubes de Rosario: Santiago López, de Central, y Luca Regiardo, de Newell's.

También aparece un futbolista que se formó en Newell's y acaba de ser transferido a Inter Miami, el equipo donde juega Lionel Messi: Mateo Silvetti.

Franco Mastantuono, que acaba de ser transferido de River al Real Madrid, figura en el quinto lugar. Otros argentinos que integran el listado de 200 jugadores son Agustín Medina (Lanús), Álvaro Montoro (Botafogo), Maher Carrizo (Vélez), Jerónimo Domina (Unión) y Juan Morán (Godoy Cruz).

El listado completo se puede ver en el siguiente link.

Marcos Rojo ya debutó en Racing, pero este viernes contó que había tenido contactos con Newells.

Un jugador de muy alto perfil contó que tuvo contactos con Newell's antes de firmar para Racing

Uma imagen que habla más que mil palabras y un pedido de justicia por la muerte de Giovani Mvogo Eteme.

La historia del joven que quería ser jugador de vóley, pero apareció muerto

Newells no quiere que el próximo partido por Copa Argentina le quede tan lejos.

La otra sede donde Newell's podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Los chicos de Central sumaron tres puntos clave. Esta vez ganaron en condición de visitante.

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

¿Llega la verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Falleció a los 79 años el actor español Eusebio Poncela

Corredores inmobiliarios matriculados quedan exentos del pago se ingresos brutos en Santa Fe

Rosario es la capital del maíz: comenzó el 4° congreso internacional con foco en desarrollo y sustentabilidad

Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución con nexos en Rosario

Elizabeth Rodrigo está acusada de organizar la logística y producir material erótico para una red de prostitución que operaba en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa
Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Por Martín Stoianovich

Policiales

Granadero Baigorria: perpetua para un hombre que mató a un anciano para robarle un TV y un celular
Policiales

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

¿Llega la verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

La otra sede donde Newells podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Por Hernán Cabrera
La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Granadero Baigorria: perpetua para un hombre que mató a un anciano para robarle un TV y un celular
Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon que organizaba ataques por encargo

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Por Miguel Pisano
Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Corredores inmobiliarios matriculados quedan exentos del pago se ingresos brutos en Santa Fe
La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Por Carina Bazzoni

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad
Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle el récord a la foto más likeada a Messi?
¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle el récord a la foto más likeada a Messi?

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal
Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la miniprimavera
El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario
El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados
En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios
Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva