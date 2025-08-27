Un jugador de Central y otro de Newell's están en el ranking de las 200 mejores promesas del fútbol mundial

También aparece otro jugador formado en la cantera del Parque que acaba de ser transferido. Mastantuono es el primer argentino: está 5°

Franco Mastantuono está en el quinto lugar del ranking, donde también aparece un jugador de Central y otro de Newell's.

El Centro Internacional de Estudios del Deporte difunde todos los años la nómina de los que considera los futbolistas juveniles más prometedores del fútbol mundial. Como siempre, en la lista hay varios jugadores argentinos, incluido uno de Central, otro de Newell's y un tercero que acaba de irse de la Lepra.

El ranking se elabora teniendo en cuenta el índice de rendimiento de los futbolistas a partir de datos recopilados por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte, y un índice de experiencia que tiene en cuenta los minutos jugados. Incluye a jugadores menores de 20 años.

En el listado que se acaba de conocer, el prodigio del FC Barcelona, Lamine Yamal, encabeza la clasificación. El español tiene el valor más alto tanto en rendimiento como en experiencia. Supera a su compatriota y compañero Pau Cubarsí, mientras que el internacional francés del PSG, Warren Zaire-Emery, completa el podio.

Roger Fernandes (SC Braga) es el futbolista mejor clasificado que no juega en el denominado Big-5 (Premier League, Ligue One, LaLiga, Bundesliga y Ligue 1), por delante de Geovany Quenda (Sporting CP, ya contratado por el Chelsea).

El valor más alto para un futbolista que juega fuera de Europa lo registró Elías Montiel (CF Pachuca). El mexicano se sitúa por delante del brasileño Rayan Vitor (Vasco da Gama) y el argentino Santino Andino (Godoy Cruz).

Los tres jugadores más jóvenes en la lista son el mexicano Gilberto Mora (Club Tijuana), el polaco Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok) y el serbio Vasilije Novii (IMT Belgrado).

Uno de Central y otro de Newell's

Este año, entre las 200 mejores promesas del fútbol mundial aparecen dos jugadores de los clubes de Rosario: Santiago López, de Central, y Luca Regiardo, de Newell's.

También aparece un futbolista que se formó en Newell's y acaba de ser transferido a Inter Miami, el equipo donde juega Lionel Messi: Mateo Silvetti.

Franco Mastantuono, que acaba de ser transferido de River al Real Madrid, figura en el quinto lugar. Otros argentinos que integran el listado de 200 jugadores son Agustín Medina (Lanús), Álvaro Montoro (Botafogo), Maher Carrizo (Vélez), Jerónimo Domina (Unión) y Juan Morán (Godoy Cruz).

