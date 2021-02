Las inminentes partidas de Jonathan Bottinelli y Diego Novaretti en Central y de Manuel Guanini y Fabricio Fontanini en Newell’s obligan a la dirigencia de los dos clubes de los equipos rosarinos a reforzar esos puestos. Una constante que se viene dando en los últimos años. No es un dato menor que canallas y leprosos, que en décadas pasadas han sido una escuela de marcadores centrales que han brillado, no solamente en los clubes grandes de Buenos Aires sino en el exterior, desde 2010 a esta parte hayan tenido que reforzar esos puestos en la mayoría de los libros de pases, llegando a las 46 incorporaciones. Y el que viene no va a ser la excepción, como ya pasó con Yonathan Cabral en el Parque o puede pasar con el regreso de Gastón Avila en Central, un caso bien llamativo. Hay atenuantes, pero algo no estuvo funcionando para que no puedan surgir nuevos o que se haya fallado en las elecciones. Más allá de que hay que aclarar que la conducción de las inferiores leprosas cambió y Enrique Borrelli lleva poco tiempo en el cargo y en Central hubo muchas modificaciones y ahora coordina Hugo Galloni.