Los campeones del futsal rosarino se sacarán chispas este domingo en la Supercopa 2026

El futsal de la ciudad tendrá este domingo la confluencia de los campeones de la temporada anterior de primera división y el ascenso. Estará en juego la Supercopa 2026 para definir el dominio absoluto de la escena local masculina y femenina. Las semifinales serán este domingo y la gran definición acontecerá el miércoles 1 de abril.
La Supercopa reunirá a los cuatro mejores equipos masculinos y femeninos de la temporada pasada, que se quedaron con los títulos en la primera y el ascenso de la Rosarina. Los grandes animadores del futsal se verán las caras nuevamente.
Supercopa 2026: Regatas, candidato entre los varones
Regatas obtuvo su clasificación por ser el campeón vigente de la Primera A, después de quedarse con la etapa final entre los 8 mejores equipos de la tabla acumulada de la primera y segunda rueda. El club de zona norte cayó en la final de la primera edición de la Supercopa (2025) ante Jockey Club después de un infartante partido que se definió por penales. Ahora Regatas irá por la revancha.
También estará Náutico, como campeón de la Copa de Oro (ganó el playoffs de la primera rueda); Sirio, como campeón de la Copa de Plata (ganó el hexagonal que se juega a fin de año con los equipos que no entraron a playoffs ni descendieron); y Parquefield, como campeón de la Primera B.
Las semifinales serán este domingo en Newell’s: Náutico vs. Parquefield (19:30) y Regatas vs. Sirio (21:00). La final irá el miércoles 1 de abril, también en Newell’s, a las 21 horas.
Supercopa 2026: Horizonte pica en punta en el femenino
Horizonte se consagró campeón de la A en la pasada temporada al golear a Sagrado Corazón por 5 a 0 y también festejó en la Supercopa 2025 venciendo a Social Lux en la final por 6 a 4. El equipo dirigido por Leandro "Mono" Maurino es el gran dominador del futsal rosarino en el último tiempo y buscará el bicampeonato.
Sagrado Corazón, que le ganó la Copa de Oro al propio Horizonte por penales, será el gran rival de las máximas candidatas al título y buscará arrebatarles el cetro. Central Córdoba clasificó como ganador de la Copa de Plata y Parquefield como campeón de la Primera B. Ambos quieren dar la sorpresa.
Las semis del domingo tendrá los duelos: Horizonte vs. Central Córdoba (a las 18 en Usar) y Sagrado Corazón vs. Parquefield (a las 18 en Newell’s). La final será también el miércoles en el Parque Independencia, previa a la de los varones, a las 19:30.
Lucio Acuña, DT Parquefield: “Náutico es exigente pero buscaremos la final”
“Nosotros somos un equipo en formación. Nos estamos adaptando al ritmo de juego y a la toma de decisiones que requiere la máxima categoría. Por eso nos tomamos cada partido como un nuevo desafío, como una oportunidad de demostrarnos cómo estamos y para qué. Náutico va a ser un rival de exigencia, que más allá de altas y bajas en el plantel, tiene un grupo consolidado. Es un equipo que siempre es protagonista, con jugadores de muy buena técnica y dinámicos en sus movimientos. Va a ser un partido muy demandante desde lo físico, pero intentaremos imponer condiciones el mayor tiempo de juego posible para alcanzar la final”.
Leandro Maurino, DT Horizonte: “Vamos por el bicampeonato”
“En este momento estamos finalizando la pretemporada. Nuestro foco está en el Torneo Nacional, organizado por el Consejo Federal de AFA, que será en julio en Río Grande. Los trabajos están orientados a llegar de la mejor manera a esa competencia. Buscamos la precisión en la velocidad del juego, la circulación de la pelota, porque es un equipo que trabaja la posesión. Mientras tanto ya comenzó el torneo local y ganamos los tres partidos. En líneas generales estamos bien, con el mismo plantel del año pasado, con una base de jugadoras que se conoce hace años, lo que facilita la adaptación de las chicas que se van incorporando. Solo nos van a faltar cuatro jugadoras, dos que aún no fueron habilitadas y dos por lesión. El objetivo está en seguir siendo un equipo competitivo e ir en busca del bicampeonato para aumentar la cantidad de trofeos en la vitrina del club. Ya hace un tiempo que este grupo viene ganando mucho a nivel local y se posicionó también a nivel nacional”.
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