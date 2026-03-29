La Capital | Ovación | futsal

Los campeones del futsal rosarino se sacarán chispas este domingo en la Supercopa 2026

Los cuatro mejores equipos masculinos y femeninos de futsal se enfrentarán este domingo en semifinales, mientras que el miércoles se definirá al supercampeón

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

29 de marzo 2026 · 16:25hs
Leandro Maurino

Leandro Maurino, DT de Horizonte, junto al plantel campeón de la liga rosarina de futsal.

El futsal de la ciudad tendrá este domingo la confluencia de los campeones de la temporada anterior de primera división y el ascenso. Estará en juego la Supercopa 2026 para definir el dominio absoluto de la escena local masculina y femenina. Las semifinales serán este domingo y la gran definición acontecerá el miércoles 1 de abril.

La Supercopa reunirá a los cuatro mejores equipos masculinos y femeninos de la temporada pasada, que se quedaron con los títulos en la primera y el ascenso de la Rosarina. Los grandes animadores del futsal se verán las caras nuevamente.

Leer más: Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Supercopa 2026: Regatas, candidato entre los varones

Regatas obtuvo su clasificación por ser el campeón vigente de la Primera A, después de quedarse con la etapa final entre los 8 mejores equipos de la tabla acumulada de la primera y segunda rueda. El club de zona norte cayó en la final de la primera edición de la Supercopa (2025) ante Jockey Club después de un infartante partido que se definió por penales. Ahora Regatas irá por la revancha.

También estará Náutico, como campeón de la Copa de Oro (ganó el playoffs de la primera rueda); Sirio, como campeón de la Copa de Plata (ganó el hexagonal que se juega a fin de año con los equipos que no entraron a playoffs ni descendieron); y Parquefield, como campeón de la Primera B.

Las semifinales serán este domingo en Newell’s: Náutico vs. Parquefield (19:30) y Regatas vs. Sirio (21:00). La final irá el miércoles 1 de abril, también en Newell’s, a las 21 horas.

Supercopa 2026: Horizonte pica en punta en el femenino

Horizonte se consagró campeón de la A en la pasada temporada al golear a Sagrado Corazón por 5 a 0 y también festejó en la Supercopa 2025 venciendo a Social Lux en la final por 6 a 4. El equipo dirigido por Leandro "Mono" Maurino es el gran dominador del futsal rosarino en el último tiempo y buscará el bicampeonato.

Sagrado Corazón, que le ganó la Copa de Oro al propio Horizonte por penales, será el gran rival de las máximas candidatas al título y buscará arrebatarles el cetro. Central Córdoba clasificó como ganador de la Copa de Plata y Parquefield como campeón de la Primera B. Ambos quieren dar la sorpresa.

Las semis del domingo tendrá los duelos: Horizonte vs. Central Córdoba (a las 18 en Usar) y Sagrado Corazón vs. Parquefield (a las 18 en Newell’s). La final será también el miércoles en el Parque Independencia, previa a la de los varones, a las 19:30.

Leer más: Histórico triunfo de Leones FC en el primer choque en AFA ante Central Córdoba en el Gabino

Parque
Lucio Acuña, DT de Parquefield, charla con sus jugadores se futsal.

Lucio Acuña, DT de Parquefield, charla con sus jugadores se futsal.

Lucio Acuña, DT Parquefield: “Náutico es exigente pero buscaremos la final”

“Nosotros somos un equipo en formación. Nos estamos adaptando al ritmo de juego y a la toma de decisiones que requiere la máxima categoría. Por eso nos tomamos cada partido como un nuevo desafío, como una oportunidad de demostrarnos cómo estamos y para qué. Náutico va a ser un rival de exigencia, que más allá de altas y bajas en el plantel, tiene un grupo consolidado. Es un equipo que siempre es protagonista, con jugadores de muy buena técnica y dinámicos en sus movimientos. Va a ser un partido muy demandante desde lo físico, pero intentaremos imponer condiciones el mayor tiempo de juego posible para alcanzar la final”.

Leandro Maurino, DT Horizonte: “Vamos por el bicampeonato”

“En este momento estamos finalizando la pretemporada. Nuestro foco está en el Torneo Nacional, organizado por el Consejo Federal de AFA, que será en julio en Río Grande. Los trabajos están orientados a llegar de la mejor manera a esa competencia. Buscamos la precisión en la velocidad del juego, la circulación de la pelota, porque es un equipo que trabaja la posesión. Mientras tanto ya comenzó el torneo local y ganamos los tres partidos. En líneas generales estamos bien, con el mismo plantel del año pasado, con una base de jugadoras que se conoce hace años, lo que facilita la adaptación de las chicas que se van incorporando. Solo nos van a faltar cuatro jugadoras, dos que aún no fueron habilitadas y dos por lesión. El objetivo está en seguir siendo un equipo competitivo e ir en busca del bicampeonato para aumentar la cantidad de trofeos en la vitrina del club. Ya hace un tiempo que este grupo viene ganando mucho a nivel local y se posicionó también a nivel nacional”.

Noticias relacionadas
El entrenador de Newells apostaría por un once de arranque que sería muy parecido al que utilizó ante Gimnasia de Mendoza. Busca una señal de confirmación.

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Franco Colapinto y un primer plano del Alpine en Suzuka, en el GP de Japón.

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

Los experimentados al top en el Turismo Carretera en Neuquén. Matías Rossi se quedó con la pole y lo siguieron Juan De Benedictis y Christian Ledesma.

La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

Duelo intenso en el Gabino Sosa entre Central Córdoba y Leones FC.

Histórico triunfo de Leones FC en el primer choque en AFA ante Central Córdoba en el Gabino

Ver comentarios

Las más leídas

Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Lo último

Los campeones del futsal rosarino se sacarán chispas este domingo en la Supercopa 2026

Los campeones del futsal rosarino se sacarán chispas este domingo en la Supercopa 2026

Calvario sin fin: una firma judicial frena la repatriación del rosarino asesinado en Brasil

Calvario sin fin: una firma judicial frena la repatriación del rosarino asesinado en Brasil

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

A 24 horas del violento fenómeno que arrasó con viviendas, galpones, silos y tendido eléctrico en la localidad del sur santafesino, la comuna confirmó el fallecimiento de una vecina y anunció la llegada de 200 chapas y ayuda alimentaria mientras continúa el operativo de emergencia.
Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
Policiales

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei

Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular
La Ciudad

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle
La Ciudad

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
El Mundo

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Ovación
Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Newells arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

Policiales
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
Policiales

Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas

Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste

Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

La Ciudad
Calvario sin fin: una firma judicial frena la repatriación del rosarino asesinado en Brasil
La Ciudad

Calvario sin fin: una firma judicial frena la repatriación del rosarino asesinado en Brasil

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta
La Región

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

Por Morena Pardo
Zoom

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

El secundario de La Vigil festejó su cumpleaños con una jornada de juegos sobre la memoria
La Ciudad

El secundario de La Vigil festejó su cumpleaños con una jornada de juegos sobre la memoria

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Netanyahu impone su agenda a Trump

Por Jorge Asís
Política

Netanyahu impone su agenda a Trump

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos

Por Gustavo Conti
Ovación

Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla
OVACIÓN

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública
politica

Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública