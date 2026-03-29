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Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef de Rosario

Permitirá fortalecer la infraestructura deportiva y académica. Se trata de una inversión de más de $8.700 millones que transformará el espacio verde con mejoras en veredas, iluminación, equipamiento urbano y mayor seguridad

29 de marzo 2026 · 12:10hs
Nuevas obras en el parque Independencia

Nuevas obras en el parque Independencia

La Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial avanzan con una intervención en el parque Independencia que tendrá un impacto directo en la formación de miles de estudiantes del Instituto Superior de Educación Física N°11 (Isef), al incorporar infraestructura clave para el desarrollo de sus actividades académicas y deportivas. La iniciativa representa un paso fundamental para una institución con más de ocho décadas de trayectoria.

“El Isef va a cumplir este año 82 años y siempre fue un instituto nómade. Recién ahora estamos en condiciones de consolidar un proyecto que fue soñado durante décadas”, señaló el director general del instituto, Ricardo Caruso.

Actualmente, más de 3.000 estudiantes cursan en el Isef, donde además de la carrera de Educación Física se desarrollan propuestas de formación vinculadas al deporte y la actividad física. “Las instalaciones deportivas son fundamentales. Muchas veces dependemos de espacios externos y eso condiciona las clases”, explicó Caruso.

La obra permitirá sumar nuevos espacios que mejorarán las prácticas deportivas y las condiciones de cursado. “Cuando llueve nos quedamos sin lugar para trabajar. Tener playones y gimnasios propios va a mejorar notablemente la calidad educativa”, agregó.

obras aprque independencia

Además, la disponibilidad de infraestructura acuática cercana permitirá resolver una demanda histórica del instituto. “Contar con una pileta pública con prioridad de uso para el Isef va a cambiar completamente nuestra dinámica”, destacó el directivo.

Una intervención estratégica y legado para Rosario

El proyecto, presentado por la Municipalidad de Rosario y financiado por la provincia, cuenta con un presupuesto de más de $8.700 millones y abarca mejoras en veredas, iluminación y mobiliario urbano en sectores clave del parque Independencia.

También se incorporará el sistema de videovigilancia Lince, con más de 90 puntos de monitoreo, ampliando la cobertura y reforzando la seguridad del lugar.

>> Leer más: Arrancó otra obra en el Parque Independencia: ahora construirán un gimnasio para el Isef

Las obras se enmarcan en la preparación de los Juegos Suramericanos 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países.

“Este proyecto nos va a dejar un legado muy importante para el instituto y para toda la comunidad”, remarcó Caruso.

Los alumnos, también destacaron el impacto del proyecto. “Durante muchísimos años no tuvimos un lugar propio. Hoy tener un espacio nos da sentido de pertenencia y seriedad como institución”, sostuvo Abril Garo, presidenta del Centro de Estudiantes del Isef.

Además Garo, valoró que las nuevas instalaciones mejorarán la cursada y estarán abiertas a la comunidad: “Tendremos un espacio más iluminado, más seguro y más disfrutable para todos”, afirmó.

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