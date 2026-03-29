Argentino empató ante Puerto Nuevo en Campana y sigue sin ganar en la Primera C

Argentino se puso al frente en el marcador con el tanto de penal de Dago Sánchez Palencia y Puerto Nuevo lo igualó en el complemento

Desahogo Albo. Dado Sánchez Palencia marcó de penal y lo grita con alma y vida. Argentino iguala en Puerto Nuevo en Campana.

Argentino sigue sin ganar en el presente torneo de la Primera C . Los dirigidos por José Priviti hicieron méritos para alzarse con los tres puntos ante Puerto Nuevo pero un error defensivo lo privó del triunfo. Empató 1 a 1 en su visita a Campana.

El Salaíto dejó una buena impresión a pesar de la igualdad. Los locales jugaron con diez por la expulsión de Darío Ferreyra en el arranque del primer tiempo, por una plancha descalificadora a Manuel Báez.

El Salaíto se adelantó con el tanto de penal de Dado Sánchez en el inicio del partido pero en el complemento, el local con el tanto a los 62' Matías Sarmiento empató el encuentro para poner el 1 a 1.

Los dirigidos por José Previti, con varios cambios, realizaron un buen partido en la primera etapa, mientras que los portuarios mostraron muy poco.

Un trámite parejo

El trámite comenzó muy parejo y contó con tres situaciones en los primeros 15 minutos. A los 9', avisó el Salaíto con el remate de Manuel Correa desde afuera del área y el balón salió al lado del palo derecho.

En la contra, el local tuvo una gran chance de abrir el marcador con el tiro de Enzo Ritacco dentro del área, pero por suerte para Argentino la pelota salió muy cerca del arco de Puppo.

Leer más: Histórico triunfo de Leones FC en el primer choque en AFA ante Central Córdoba en el Gabino

Argentino abrió el marcador

Los salaítos jugaron tranquilos, manejaron la pelota y sobre los 11', llegó el centro de Manuel Báez al corazón del área y la mano de Franco Coronel. El árbitro sancionó penal y Dago Sánchez con un remate esquinado marcó la apertura del marcador.

Con el resultado a su favor, la visita hizo correr la pelota con un buen trabajo en todas sus líneas y cuando se lo propuso trató de llegar con peligro al arco de Ramondino.

El Albo se fue al descanso con triunfo merecido

Por su parte Puerto Nuevo careció de ideas y jamás complicó al golero Puppo. Argentino se fue al descanso con el triunfo por la mínima después de buen primer tiempo.

En el complemento, Argentino tomó la iniciativa trató de llegar al segundo y sobre los 52', Albornoz con todo el arco a disposición la tiro afuera en forma increíble.

Leer más: Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Puerto Nuevo llegó a la Igualdad

El local pudo reaccionar, se hizo dueño de la pelota y trató de llegar a la igualdad con mucha actitud. Y tuvo su premio a los 62' cuando un pelotazo de 60 metros efectuado por Martínez para Sarmiento fue usufructuado por el hábil mediocampista, que encaró a su defensor y ante la salida de Puppo con un remate cruzado estampó el 1-1.

En los minutos finales, la visita con mucho amor propio fue en busca del triunfo y contó con dos chances claras para alzarse con los tres puntos con los remates de Andrada y Correa pero los tiros salieron desviados.

Sigue sin ganar en el torneo

Argentino no puede ganar en la Primera C, en su visita a Campana mostró pasajes de buen fútbol, no aprovechó el jugador de más y para colmo en la única llegada de Puerto Nuevo, falló en la defensa, la pagó caro y se vino con toda bronca. El domingo tendrá revancha ante Deportivo Paraguayo.

Formaciones:

Puerto Nuevo 1: Joaquín Ramondino; Maximiliano Carnelutto, Juan Pablo López, Lisandro Mercuri, Darío Ferreyra; Rodrigo Martínez, Ignacio Cahiza, Enzo Ritacco; Matías Sarmiento, Ariel Valenzuela y Nicolás Pena. DT: Gastón de Armas y Matías Cerisola

Argentino 1: Franco Puppo; Manuel Baez, Bruno Cabrera, Diego Ramírez y Luciano Fernández; Diego Albornoz, Manuel Correa, Julián Andrada y Wilfrán Orejuela; Dago Sanchez Palencia y Facundo Aronna. DT. José Previti

Gol: 12' (p) Dado Sánchez Palencia (A), 62' Matías Sarmiento (PN)

Árbitro: Agustín Panizza

Expulsado: 16' Darío Ferreyra (PN)