Calvario sin fin: una firma judicial frena la repatriación del rosarino asesinado en Brasil

La familia de Jairo Beccaría aseguró que ya consiguió el dinero para repatriar el cuerpo y presentó todos los papeles, pero desde hace diez días espera que un juez autorice el traslado desde João Pessoa a Rosario.

Jairo Beccaría, el joven rosarino asesinado en Brasil, era conocido en la ciudad por hacer equilibrismo en las calles.

Los familiares de Jairo Beccaría, el malabarista rosarino asesinado el 5 de marzo pasado en el norte de Brasil, están esperando hace diez días la firma de un juez que habilite la repatriación de los restos del joven. Según indicaron, el magistrado tiene todos los avales necesarios para permitir el traslado.

Beccaría, un malabarista rosarino de 34 años conocido por hacer slackline en las calles de la ciudad, fue asesinado en un ataque a tiros en la zona de João Pessoa (Paraíba) , al norte de Brasil. La familia aseguró que el joven fue víctima de una facción del narcotráfico al confundirlo con alguien más.

Desde entonces, los familiares de Jairo viven un calvario. En un primer momento, tuvieron que realizar una campaña para recaudar los fondos suficientes para la repatriación del cuerpo, que tiene un costo de 70 mil reales, equivalentes a 20 millones de pesos.

Sin embargo, una vez conseguido el dinero y presentados todos los papeles correspondientes, el traslado del cuerpo no se efectivizó por la falta de una única firma judicial.

"Falta la firma de un juez, el tiene todo en su poder para liberar el cuerpo. Nos falta sólo eso y hace diez días lo estamos esperando", asegura Isabella, hermana de Jairo.

Por si fuera poco, desde Cancillería aseguraron que no se puede hacer más nada al respecto y sólo "hay que esperar". En este sentido, sostuvieron que todo depende de que el Ministerio Público del estado de Paraíba emita la autorización final para que la Justicia brasilera lo habilite.

"No es más que un pedido humano de una familia para despedir, en mi caso, a mi hermano y para que mis padres puedan despedir a su hijo. Y que todos podamos cerrar el ciclo", lamentó Isabella.