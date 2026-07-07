Los argentinos ya copan el estadio de Atlanta en la previa del choque con Egipto

Los hinchas argentinos madrugaron para ver a la selección, que este martes busca el pasaje a los cuartos de final del Mundial

Los hinchas argentinos ya copan las inmediaciones del imponente estadio de Atlanta, sede del partido de este martes, a las 13, ante Egipto, por un pasaje a los cuartos de final del Mundial. La marea albiceleste se hizo sentir desde temprano en las calles de la pintoresca ciudad norteamericana.

Los fanáticos de la selección siempre se las arreglan para decir presente y acompañar a la Scaloneta. Muchos vienen desde Miami, donde el pasado viernes sufrieron más de la cuenta, hasta que Argentina se impuso por 3 a 2 en un alargue para el infarto ante Cabo Verde.

Así, el pogo más grande del mundo ahora está en Atlanta , sede de la empresa Cola Cola y de uno de los acuarios más notables del planeta. Los hinchas madrugaron en el verano abrasador de Atlanta y pusieron el GPS rumbo a un estadio que es impactante, desde afuera, y una joya imperdible, una vez adentro.

Pantalla de 360 grados en Atlanta

Con una pantalla circular de 360 grados sobre la tribuna alta, plateas empinadas y palcos vip que ofrecen de todo, casi como un hotel cinco estrellas.

Claro en el mediodía aquí la temperatura superará los 30 grados, pero eso no es un problema porque el estadio está refrigerado y es un verdadero placer sentarse en las butacas de cine de la cancha.

Hasta esta ciudad de Estados Unidos llegó la gran ilusión argentina en busca de dar otro paso en el Mundial, ante el duro Egipto, que ofrecerá férrea resistencia.

Argentinos, locales otra vez

Y los argentinos volverán ser locales, claro que más repartidos con los egipcios que también ya están en el estadio, a diferencia de lo que fueron todas las tribunas pintadas de celeste y blanco en Miami ante Cabo Verde.

La ansiedad en la previa es mayúscula y tras el partido se sabrá si hay carnaval o decepción en la hinchada más bulliciosa del Mundial.