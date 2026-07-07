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De la mano del Faraón Leo Messi, la selección se juega el todo por el todo ante Egipto

La Scaloneta buscará el pase a los cuartos de final del Mundial, a las 13, en Atlanta. Lionel Scaloni buscará energizar al equipo

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

7 de julio 2026 · 06:10hs
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El gran capitán. Lionel Messi busca llegar nuevamente a los cuartos de final. Argentina enfrenta a Egipto

El gran capitán. Lionel Messi busca llegar nuevamente a los cuartos de final. Argentina enfrenta a Egipto, este martes a las 13.

Otra vez sale al gran show. La Argentina de Lionel Messi ya se repuso de tener las pulsaciones a mil y la ansiedad por las nubes en lo que significó la infartante victoria ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Vivió un momento de suma tensión en un alargue de un partido que no tenía revancha.

Con garra y corazón lo sacó adelante y ahora se le viene otro examen, tan o más complejo como es el de este martes, a las 13, ante Egipto en Atlanta, una sede que lo recibe por primera vez en esta Copa del Mundo.

Argentina en la ciudad de Atlanta

La más mundana ciudad de Atlanta y otro impactante estadio techado recibirán al vigente campeón del mundo, también con los hinchas argentinos copando las tribunas, aunque tal vez no con la localía total que hubo en Miami ante Cabo Verde.

Siempre y hasta donde llegue el hilo en el carretel de la Scaloneta se jugará con la expectativa de que cada cotejo puede ser el último capítulo de Lionel Messi en los Mundiales, donde lleva siete conquistas junto al noruego Erling Haaland, que con un doblete sacó a Brasil, y el francés Kylian Mbappe, aunque ambos con un partido más de sus selecciones.

>>Leer más: Fiesta para ver Argentina-Egipto en el Fontanarrosa: pantalla gigante y figuritas del Mundial

Lionel Messi, figura y goleador

Entonces Leo afronta cada duelo con esa sensación agridulce de que este camino maravilloso de 20 años en el máximo certamen, desde la cita de Alemania 2006 cuando debutó, puede tener la foto final de un catálogo de imágenes que ya son leyenda en el fútbol mundial.

Claro que el rosarino está haciendo una Copa del Mundo fabulosa, sensacional, inolvidable, agitando las redes en los cuatro partidos que hasta acá jugó la selección: tripleta con Argelia, doblete con Austria, conversión ante Jordania y golazo con Cabo Verde, donde además lanzó dos centros que terminaron en los goles de Lisandro Martínez y con Cuti Romero forzando el grito de arremetida.

La selección no debe descuidarse

En el Mundial donde los funcionamientos de los equipos son más importantes que las camisetas, la selección no puede fiarse de nada. Ya armaron las valijas equipos que traían chapa de candidato y con grandes figuras como Alemania, Brasil y Países Bajos. Así ,cada partido significa un laberinto al que hay que encontrarle la salida, no marearse y jugarlo como si fuera el último del torneo.

Es una realidad que Argentina tiene razones y argumentos para imponerse en el trámite a Egipto, un equipo al que no le sobra nada y viene de vencer en los penales a Australia, siendo su máxima figura el destacadísimo delantero Mohamed Salah, un jugador al que le puede alcanzar una jugada para darle el pase de ronda a su selección.

>>Leer más: La tormenta eléctrica de Francia fue apenas un rayo que le alcanzó para sacar a Paraguay

Cabo Verde lo exigió

Lo que encendió la alarma en Argentina fue el desgaste físico que sintieron la mayoría de los futbolistas en el cruce maratónico con Cabo Verde, un rival muy físico que exigió al máximo las baterías de la Scaloneta, dejando secuelas con calambres y mucha fatiga en la tropa albiceleste.

Por ello todo indica que Scaloni tomó nota de la situación y oxigenará al equipo, buscará revitalizarlo y poner el foco en el mediocampo, donde cuando la selección pierde la pelota queda muy larga y corre mal la cancha.

Se sabe que Argentina es un equipo de tenencia y circulación, que allí radica su máximo potencial, pero que sufre o no está cómoda cuando es el rival el que tiene la iniciativa y plantea un trámite de vértigo y velocidad.

Y qué pasa con Egipto

Por el lado de Egipto, está invicto, con tres empates y una victoria. Igualó con Bélgica, derrotó a Nueva Zelanda y luego repartió puntos con Irán por el grupo G. Después en los 16avos. de final recién pudo vencer en los penales a Australia y ahora chocará con Argentina en busca del boleto a los cuartos de final.

Lo bueno para la selección argentina es que tuvo una advertencia ante Cabo Verde, cuando se sabe que en este tipo de torneos hay veces que no hay revancha y un mal partido te devuelve a casa. Por ello Scaloni tendrá que poner a los futbolistas que estén mejor desde lo físico, aunque no sean de esa columna vertebral sagrada, que llevó a la selección a la coronación de Qatar hace cuatro años.

El estadio con aire acondicionado

El choque ante Egipto se desarrollará en el Mercedes-Benz Stadium en el mediodía de Atlanta, pero a diferencia de lo sucedido el viernes en Miami, el estadio tiene aire acondicionado y el clima hostil del verano estadounidense no será un problema para los jugadores de ambos equipos.

Así las cosas, con muchísimo en juego y en la búsqueda de otro paso adelante en el sueño mundialista, Argentina volverá a activarse para trepar otra pirámide y conquistar a Egipto, un rival aplicado y que está dispuesto a dar dura batalla.

Pero con el faraón rosarino Lionel, la selección va por más, y más allá del resultado nunca entregará su amor propio ni su enorme corazón.

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