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Lisandro Martínez, el sobresaliente en el uno por uno de Argentina ante Cabo Verde

El surgido en Newell's la rompió con una asistencia maradoniana y un golazo para la victoria sufrida de Argentina ante Cabo Verde en 16avos.

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

4 de julio 2026 · 01:44hs
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Hay equipo. Lisandro Martínez

Hay equipo. Lisandro Martínez, el mejor del triunfo de Argentina ante Cabo Verde.

En una actuación con altibajos y donde Argentina sufrió demasiado para vencer a Cabo Verde, el mejor esta vez no fue Lionel Messi sino Lisandro Martínez, un escalón arriba del mejor del mundo. Estos son los puntajes en el uno por uno:

Emiliano Martínez 7: Volviò a ser la muralla que siempre salva a la Scaloneta. No pudo hacer nada en los goles y tuvo atajadas magistrales para mantener a la Scaloneta con vida.

Nahuel Molina 4: Flojísimo partido del lateral derecho. No se proyectó mucho y estuvo falto de confianza,

Cristian Romero 7: Varios cortes en los dos tiempos, fue guapo y le dio el pasaje a los octavos de final con su gol de cabeza, que rebotó en un rival.

LISANDRO MARTÍNEZ 8,5: La figura de la selección, sin dudas. El exNewell's se comió la cancha. Le dio un pase maradoniano a Messi para el gol, clavó el segundo con un bombazo al ángulo. Actuación consagratoria.

Facundo Medina 5: Jugó un partido regular, de mayor a menos. Se nota que no se ganó el puesto de lateral izquierdo y salió acalambrado.

Rodrigo De Paul 4: Su partido más flojo del Mundial. Lento, previsible, errático y extenuado en el complemento.

>>Leer más: Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano y mucha angustia la selección sigue viva

Enzo Fernández 4,5: El otro volante de la selección tampoco estuvo en el mejor nivel. No rompió con pases entre líneas y terminó muy cansado. Otro punto a corregir para octavios.

Alexis Mac Allister 4,5: Hasta acá era el motor de la Scaloneta, pero ante Cabo Verde no fue el eje del equipo y falló en los relevos, como en el segundo empate rival.

Lionel Messi 7,5: Como siempre dio la cara, jugó con ganas, sabía que podía ser el último partido y dio todo. Hizo un golazo y participó de los otros dos con centros precisos.

Lautaro Martínez 4: Las buscó todas, las peleó pero volvió a jugar como en el inicio del Mundial, sin confianza y con la sensación de que está lejos del gol, pese al que hizo de penal ante Jordania.

Thiago Almada 4: Empezó bien pero se terminó diluyendo. Llamó la atención que en cada ataque en vez de una gambeta o un remate al arco, eligió el pase atrás, desacelerando las jugadas.

Ingresaron en la selección argentina:

Julián Alvarez 4: Parece con el mismo síndrome de Lautaro, la falta de confianza. Si bien se asoció más, siempre lo hizo hacia atrás, pero no perfiló para encarar a sus rivales y terminar las jugadas.

Nico González 4,5: Nunca se animó a dsbordar y siempre volvió la pelota para atrás. Fue incluido para perforar por su banda pero no lo hizo.

Leandro Paredes 5: De los que ingresaron fue el mejor y tal vez se gane un lugar en octavos por la contención y el juego.

Nicolás Tagliafico 5: Si Medina está complicado de lo físico, seguramente será titular ante Egipto. No hizo demasiado pero asoma para volver al once.

Gonzalo Montiel 4,5: Trató de abrir la cancha y tener profundidad, sin final de jugada. Igual, por el nivel de Molina, podría tener su chance ante Egipto.

DT Lionel Scaloni 5: Su equipo no tuvo la soltura conocida y es más, aún no la encontró en plenitud en el Mundial cuando son todas etapas decisivas. Un rival debutante en mundiales lo complicó demasiado y hasta pudo eliminarlo.

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