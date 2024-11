Lionel Scaloni sorprendió con una revelación sobre sus inicios en Central y el paso a Newell's

El exjugador y ahora campeón de todo con la selección argentina contó en el programa "Multiverso Fantino" que "empecé en Matienzo de Pujato y a los 6 años me fui a Rosario Central. Ahí jugué un año hasta que deja de hacer fútbol infantil por una cuestión económica u otra cosa, no recuerdo bien".

En cuanto a su debut en la Lepra llegó recordó que "en primera me puso Tatín Donsanti. Antes estuve con el Profe Castelli. Siempre me quiso, me amaba".

Más adelante, abundó: "Mi primer partido lo jugué de titular contra San Lorenzo, el campeón del 95. ¡Un baile nos dieron! Me sacaron en el entretiempo. Jugué de 9, me marcó Oscar Ruggeri. Me dio dos o tres patadas y ni la toque". Y enseguida agregó: "No era 9, lo que pasa que era caballo, grandote".

Luego de una breve estadía en la Lepra, donde disputó sólo 12 partidos, fue pase fue adquirido en 1996 por Estudiantes y a partir de ahí inició una extensa carrera dentro del fútbol jugando en Europa.