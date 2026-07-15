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Lionel Scaloni, después de la inolvidable victoria ante Inglaterra: "Somos únicos, y no es arrogancia"

El entrenador de la selección habló segundos después del final del partido que le dio la clasificación a Argentina a la final del Mundial

15 de julio 2026 · 19:00hs
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Lionel Scaloni da indicaciones durante el partido. Fue cuando Argentina perdía 1 a 0 y salió con todo a buscar el empate.

AP

Lionel Scaloni da indicaciones durante el partido. Fue cuando Argentina perdía 1 a 0 y salió con todo a buscar el empate.

Argentina consiguió un triunfo épico en el Mundial ante Inglaterra y se clasificó para jugar el domingo la final ante España, en Nueva Jersey. La selección dio vuelta una vez más el resultado, ya que perdía 1 a 0 y terminó imponiéndose por 2 a 1. "Somos únicos", dijo Lionel Scaloni después del partido.

Apenas terminado el partido, y con las pulsaciones todavía a mil, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, fue abordado por la televisión. Y el técnico nacido en Pujato volvió a mostrarse emocionado pero sereno, algo que lo caracteriza y a la vez lo distingue de tantos otros.

Las sensaciones de Lionel Scaloni

Cuando le preguntaron qué sentía después del formidable triunfo argentino, Scaloni simplemente respondió: "No tengo palabras". Y enseguida añadió: "Es una alegría inmensa para nuestro país y nuestra gente".

Leer más: Gracias a la vida: Argentina le dio una lección de fútbol y coraje a Inglaterra y llegó a la final

El entrenador fue clave para el triunfo argentino, ya que hizo cambios cuando perdía 1 a 0 y todos tuvieron un gran peso en el resultado final.

Scaloni dijo que el equipo no deja de sorprenderlo y anticipó que intenterá ganar la final ante España, aunque dio a entender que la victoria ante Inglaterra implica en sí misma una alegría inigualable.

También valoró a los hinchas argentinos, que volvieron a empujar al equipo a la victoria cuando perdía 1 a 0. "Somos únicos, y no es arrogancia", dijo en referencia a quienes alentaron al equipo en Atlanta. "Esta gente nos llevó a ganar el partido", remató.

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