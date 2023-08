Scaloni fue a ver a jugar a Messi con el Inter Miami: "Se lo ve contento"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1690190244098752512%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false ¿Y ESTE CROSSOVER TOP? Scaloni fue a ver a Messi al DRV PNK Stadium y posó en el entretiempo junto a David Beckham... ¡Cuanta elegancia!



“Seguramente será una lista amplia. Ellos también tienen la posibilidad de prepararse para los Panamericanos (Santiago de Chile). Pero estará la base de siempre”, sostuvo el DT.

Scaloni confirmó, además, que el martes venidero estará en Miami en el predio deportivo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inaugurará en la localidad de Hialeah, en las proximidades del Aeropuerto local.

Lionel Scaloni se reencontró con David Beckham

Scaloni revivió sus viejas épocas como futbolista en el Deportivo La Coruña y en especial el fuerte cruce que tuvo con David Beckham cuando el futbolista británico jugaba para el Real de Madrid. Este viernes volvieron a verse las caras y, por las imágenes que inundaron las redes sociales, la bronca quedó atrás.

La cuenta oficial de la Major League Soccer (MLS) publicó un video donde se vio a Scaloni y a Beckham a un costado del terreno de juego. Distendidos, se unieron en un abrazo, mientras se posaban para los fotógrafos. “Cuánta clase, pa”, escribió la cuenta de la entidad en Twitter para dar cuenta de ese encuentro, que finalizó con Beckham estrechando la mano del campeón del mundo.

El choque entre Lionel Scaloni y David Beckham

El encontronazo entre Scaloni y Beckhamfue en 2003, en el estadio Santiago Bernabéu. Fue después de que el delantero merengue le hiciera una falta por detrás al hoy DT de la selección argenñtna. Cuando cayeron, lo hicieron enganchados y ahí el argentino explotó de bronca. Primero, le tiró una patada desde el piso y, después, se le volcó encima y empezó a revolear manos por el aire.

Fue tal el caos que Roberto Carlos tuvo que interceder haciendo una especie de tackle para separarlos. Scaloni se lo quería comer crudo al británico. Al final, el árbitro determinó resolver con una amarilla para cada uno.

Después del partido, que finalizó con victoria 2 a1 del Madrid, el argentino dio su versión del incidente: "¿No vieron qué pasó? No quiero decir nada. No necesito hablar con Beckham. ¿Para qué? Me ofreció la mano y no se la di porque fue un gesto falso. Luego, mientras nos íbamos al área del Real Madrid a rematar el tiro libre, me miró y se tocó los genitales. ¿Qué tengo que pensar de eso? No le di la mano porque se tocó los genitales. Además, ganaron el partido y ya está. Yo siempre soy aguerrido".