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La selección argentina jugará sin Messi y sin el mediocampo tradicional

Lionel Scaloni definió a los titulares para el amistoso contra Islandia, entre los que no están la Pulga, De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

9 de junio 2026 · 21:01hs
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Lionel Scaloni llevará al banco a Lionel Messi. Tiene decidido que juegue algunos minutos. 

Lionel Scaloni llevará al banco a Lionel Messi. Tiene decidido que juegue algunos minutos. 

Pese a las especulaciones, Lionel Scaloni prefirió que la selección argentina comience a jugar contra Islandia el amistoso de este martes, a las 22, sin Lionel Messi y sin el posible mediocampo titular del debut en el Mundial. Por lo tanto, aparte de la Pulga, empezarán en el banco de suplentes Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Lo destacable es que el mediocampista Nicolás Paz, recuperado de una lesión en la rodilla, formará parte de la formación titular. Teniendo en cuenta el equipo que jugó el amistoso contra Honduras, jugará por Thiago Almada.

Con respecto a los titulares de ese amistoso, Gerónimo Rulli jugará por Juan Musso, Facundo Medina por Nicolás Tagliafico y José Manuel López por Lautaro Martínez.

Messi jugará un rato

Si bien Messi será suplente, Scaloni adelantó que sumaría minutos tras recuperarse de una molestia. El sábado fue al banco contra Honduras pero no ingresó.

De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister volverán a estar entre los suplentes, como ante Honduras. En ese encuentro ingresaron en la segunda etapa.

>> Leer más: La era Scaloni con la selección argentina rompió un récord histórico de asistencia

Ni Nahuel Molina ni Gonzalo Montiel, recuperados de sus respectivos desgarros, estarán entre los titulares. Giay otra vez será el marcador de punta derecho.

Los once de Scaloni

La formación de Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lautaro Martínez y Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Valentín Barco; Nicolás Paz, José Manuel López y Giuliano Simeone.

Para Scaloni, la principal preocupación es que todos terminen sin inconvenientes físicos el último amistoso previo al Mundial. La serie de futbolistas lesionados que recibió para iniciar los últimos trabajos para la defensa del título fueron una preocupación. Recuperó a casi todos y no quiere tener imprevistos que lo compliquen.

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