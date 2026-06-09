La selección argentina jugará sin Messi y sin el mediocampo tradicional

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Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en el escrutinio
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Renovación de la costanera norte: medida judicial frena provisoriamente las obras
Política
Casación rechazó un planteo de Salmain y el Consejo de la Magistratura define su situación
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Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle
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Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento
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Profundizan el plan de lucha: docentes de la UNR harán una quinta semana de paro
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Tres heridos graves en un choque entre un camión y una camioneta en Roldán
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Muere más gente de la que nace en la mitad de los departamentos de Santa Fe
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Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento
Política
El gobierno tacha prófugos: "Capturar a los más buscados es parte del plan"
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Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi
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Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe
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Con transmisión online, comenzó el primer juicio por jurados en Rosario
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Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales
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Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas
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Piden flexibilizar las cocheras exigidas para viviendas y oficinas
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Abuchearon a Trump durante el himno en las finales de la NBA en Nueva York
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Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro
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Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"
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Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida