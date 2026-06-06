Argentina venció a Honduras por 2 a 0 en un partido con auténtico carácter de amistoso

La selección argentina ganó con los goles de Lautaro Martínez, de penal, y Giuliano Simeone. El martes será el último amistoso, contra Islandia

Lautaro Martínez convirtió de penal y recibe el abrazo de Almada.

El seleccionado argentino derrotó a Honduras por 2 a 0 en el penúltimo amistoso previo al debut en el Mundial. El partido se desarrolla en el Kyle Field de College Station, estado de Texas.

62': Scaloni sigue moviendo el banco. Ingresaron Cristian Romero, Enzo Fernández, José Manuel López y Alexis Mac Allister. Luego lo hicieron Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo y Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

54': Lo Celso tocó en profundidad para la diagonal de Lautaro Martínez, que taqueó de primera para Giuliano Simeone. El atacante de Atlético de Madrid controló y remató abajo para el segundo festejo argentino.

ET: Argentina salió a jugar el segundo tiempo con dos cambios. Ingresaron Facundo Medina y Rodrigo De Paul por Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

53': Lo Celso puso el pase en profundidad para el Toro Martínez. Taco del nueve y Simeone que recibió y definió abajo para el 2 0 de Argentina.

45': finalizó la primera etapa con la ventaja parcial de Argentina por 1 a 0.

36': el árbitro estadounidense Víctor Rivas sancionó penal para Argentina por una inexistente falta de Meléndez sobre Tagliafico. Lautaro Martínez lo ejecutó con exactitud, para el 1 a 0.

10': Simeone sacó un centro al segundo palo, el Toro Martínez conectó de cabeza y detuvo Menjivar

6': Giuliano Simeone aprovechó un error en la salida del golero hondureño, avanzó sin que nadie lo apriete y pateó de derecha. El arquero Menjivar atajó el fuerte remate.

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Primer aviso de la Albiceleste pic.twitter.com/Zn6oDb5CLS — Selección Argentina (@Argentina) June 7, 2026

Argentina salió a jugar con Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisando Martínez y Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

image (84) La formación de la selección argentina que jugó desde el inicio contra Honduras.

Lionel Messi, Cuti Romero y Nico González están en el banco de suplentes. La presencia de la Pulga fue la que más sorprendió. Se esperaba que recién se encuentre a disposición para el amistoso del martes frente a Islandia

El zaguero de Central Ignacio Ovando también se encuentra entre los suplentes. Ante la baja de Leonardo Balerdi para el Mundial por un desgarro, el marcador central canalla tiene alguna posibilidad de ingresar en la lista para la Copa del Mundoa.