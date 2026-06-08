Lionel Scaloni: "Me preocupa jugar el partido contra Islandia y que todos terminen bien"

El entrenador de la selección argentina expresó que el último amistoso le causa incomodidad por el riesgo que existe de que haya lesionados

Lionel Scaloni adelantó que Lionel Messi será titular en la selección argentina, aunque irá administrando los minutos que juegue.

Relajado y locuaz, aunque sin ocultar que no le resulta agradable tener que jugar un último amistoso, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa este lunes sobre el ensayo final y el estado físico de varios jugadores del plantel de la selección argentina.

El entrenador dejó en claro la incomodidad que le genera el amistoso. "Me preocupa jugar el partido contra Islandia y que todos terminen bien", manifestó.

"El partido de mañana (por el martes) es lo que hoy me preocupa porque hay que jugarlo. Si no estuviera el amistoso tendría más tranquilidad para preparar el partido del debut. Viendo todo lo que está pasando, me preocupa jugar el partido y que terminen todos bien", planteó.

"Nunca pensás que vas a llegar con esta mala suerte de tener muchos chicos que no están al ciento por ciento", argumentó Scaloni sobre por qué el amistoso le causa incomodidad.

Confirmó la presencia de Messi

Metido de lleno en el encuentro del martes, Scaloni manifestó que Lionel Messi, suplente en el amistoso contra Honduras, jugará desde el inicio frente a Islandia. "Messi va a jugar. Lo que no sé es cuántos minutos, para no tener ningún tipo de riesgos", declaró.

>> Leer más: La era Scaloni con la selección argentina rompió un récord histórico de asistencia

En relación al estado físico de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz, que tuvieron diferentes lesiones, el entrenador manifestó que "están los tres disponibles" para el compromiso en Alabama. "Veremos cuántos minutos juegan", añadió.

Scaloni dijo que no podía adelantar la formación para el último amistoso previo al Mundial. "Primero vamos a decírselo a los jugadores", declaró.

Otro tema que abordó fue la recuperación de los futbolistas que evolucionan de distintas lesiones y por el momento no los tiene a disposición.

La salud de Julián Álvarez y Paredes

"Juli (Álvarez) está bien. Es más una cuestión de que se recupere el ciento por ciento del tobillo. En el caso de Leandro (Paredes) fue muscular y es un poco más delicado. En principio ambos están bien y estarían sobre el fin de semana con el grupo", comentó.

En cuanto al estado de Dibu Martínez, comentó: "Por los plazos que nos dieron, el jueves o viernes será un día importante".

Con respecto a la designación del reemplazante de Leonardo Balerdi, que se perderá el Mundial por un desgarro, dijo: "Tenemos una idea. Del miércoles no creo que pase", y dejó abierta la posibilidad de que se convoque a un futbolista que juege en otro puesto.