Argentina, infalible en las semifinales: si llega a ese partido, seguro juega por el título

Con la que le ganó a Inglaterra, el equipo albiceleste jugó seis veces por esta instancia y en todas logró avanzar. Cuatro fueron victorias y dos por penales

Los jugadores de Argentina, con Messi a la cabeza, celebran el triunfo en la semifinal frente a Inglaterra.

Argentina es cosa seria. Lo demostró en Qatar y lo está demostrando ahora en el norte del continente. Es una selección que si llega las semifinales, seguro juega la final. A este partido contra Inglaterra llegó con cinco semifinales jugadas y las cinco ganadas, algunas por la vía de los penales . ¿Cómo debía terminar la historia ahora? Como terminó .

Es cierto que los datos estadísticos muchas veces no cuentan una vez que la pelota comienza a rodar, pero hay un aura que acompaña a la selección argentina en los Mundiales y con ese empellón que le daba la historia llegó este equipo de Lionel Scaloni a este tremendo partido contra Inglaterra, un partido cargado de emociones que van muchísimo más allá de 90 minutos de juego.

Había cinco antecedentes que apuntalaban esa enorme racha de la selección argentina. Todas semifinales ganadas . Pero claro, ahora había un partido en el que se jugaba el pase a la final frente a un rival que hace más de 40 años, es definitivamente especial. Y el equipo de Scaloni no falló. Después, en la final, puede pasar cualquier cosa, pero no hubo semifinal en la historia que le pusiera freno a la camiseta albiceleste.

La historia comenzó allá por 1930 , en el primer Mundial. En Uruguay, Argentina venció 6 a 1 a Estados Unidos . En Argentina 1978, cuando Argentina fue campeón, el formato de definición era otro, con dos zonas superiores en las que los ganadores se clasificaban directamente a la final.

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Tuvieron que pasar 56 años para que Argentina jugara otra semifinal. Fue en México 1986, con esa selección capitaneada por Diego Armando Maradona que se impuso por 2 a 0 frente a Bélgica.

Cuatro años después, en el Mundial de Italia 1990, otra vez de la mano de Carlos Salvador Bilardo, el equipo albiceleste jugó la semifinal. Lo hizo justamente contra el local. Fue empate en los 90 y triunfo 4 a 3 por penales.

Hace cuatro años, en Qatar, Argentina le dio una paliza futbolística a Croacia. Con ese triunfo pasó a la final.

Otra por penales

Una historia similar se dio en el Mundial de 2014, en Brasil, ese partido previo a la final en la que la Argentina de Alejandro Sabella igualó sin goles contra Países Bajos y logró avanzar por la vía de los penales.

La última es demasiado reciente. Fue apenas hace cuatro años, en Qatar, ya con Lionel Scaloni al mando del equipo. Esa vez la victoria no dejó margen para la duda. Un 3 a 0 contundente sobre Croacia.

Y llegó esta tremenda historia de Estados Unidos, México y Canadá, donde había que jugar por el pase a la final, por el recuerdo de Malvinas, por la memoria de Diego. Tenía un sabor especial, por supuesto. Es que la historia comenzó con la mano cambiada, con Inglaterra poniéndose en ventaja, pero terminó con victoria 2-1 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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La sexta semifinal de Argentina en su historia y el sexto pase a la final. Infalible la Argentina en el partido previo al del título.

Contra Inglaterra

Este de Atlanta fue el sexto cruce entre Argentina e Inglaterra en Mundiales. El último se había registrado hace 24 años, en el Mundial de Corea y Japón.

Fue el segundo triunfo que el equipo albiceleste logró, después de aquella gran victoria en el Mundial de México, con los goles inolvidables de Maradona.

Los ingleses se impusieron 2-1 en Chile 1962, en fase de grupos; en Inglaterra 1966 (1-0), por los cuartos de final; y en Corea-Japón 2002 por 1 a 0, también por la fase de grupos.

El único empate (2-2) que se registró fue en Francia 1998, por los cuartos de final. Esa vez los europeos lograron avanzar por la vía de los penales.