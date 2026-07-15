La Capital | Ovación | Argentina

Gracias a la vida: Argentina le dio una lección de fútbol y coraje a Inglaterra y llegó a la final

La Scaloneta jugó el mejor partido del Mundial y en una remontada inolvidable tumbó a los ingleses. Jugará la final con España

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

15 de julio 2026 · 18:28hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tremenda Argentina. Con Lionel Messi al mando

AP

Tremenda Argentina. Con Lionel Messi al mando, la Scaloneta le dio vuelta un partido tremendo a Inglaterra y está en la final.

Argentina emociona. Estremece. Enloquece. Hace delirar. Y lo hace jugando al fútbol, con armas lícitas y un corazón gigantesco. La Scaloneta lo hizo de nuevo. Esta vez teniendo que remontar una desventaja totalmente inmerecida, pero haciendo lo que mejor sabe, divertirse con la pelota. Así terminó humillando a Inglaterra, que dicen ser lo inventores del fútbol. Allá ellos. La selección debió golearlos increíblemente después de estar 0-1, pero le alcanzó con los goles de Enzo y Lautaro. Ya no importaban los apellidos, para poner el 2 a 1 definitivo y desatar el carnaval en Atlanta. Y en el país entero.

Ahora la final será el domingo ante España en Nueva Jersey, pero eso a esta altura con la alegría desbordante en el cuerpo casi que no importa. Argentina es un equipazo y sigue haciendo camino. Aplausos de pie para estos Muchachos de Oro que le regalaron al país una alegría similar a la de México 1986, con aquellos goles de Diego. Hoy todos fueron Maradona y llegaron a la final. Gracias totales.

Y claro que hubo un partido también. El primer tiempo comenzó como una verdadera pelea callejera. Su sacaron chispas desde que Lionel Messi dio el puntapié inicial. Justamente a Leo se lo vio algo errático en las primeras pelotas que tocó. Quedó claro de entrada que la apuesta de sacar a Rodrigo De Paul, uno de los pesos pesados de la Scaloneta, para el ingreso de Giuliano Simeone abierto por la derecha, fue para tener amplitud en el ida y vuelta. Un golpe de timón que de inicio funcionó.

>>Leer más: Minuto a minuto: Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y logró un pasaporte épico a una nueva final del Mundial

Todo, todo muy parejo en Atlanta en el inicio

El trámite fue muy equilibrado hasta la primera pausa de rehidratación. Pero luego Argentina perdió la pelota. Se despertó Bellingham y compañía. Se arrimó Inglaterra. Respondió Messi con una contra a pura gambeta, a Harry Kane incluida, hasta que lo tumbaron para la amarilla de Anderson. Enseguida Enzo remató cerca del ángulo derecho. La misma tarjera vio Lisandro por detener una contra inglesa.

Se fueron al entretiempo con un equilibrio de fuerzas total. Todo con el dramatismo de un estadio ardiente de pasión, siempre con los argentinos más bulliciosos y enfervorizados.

Del gol posible al golpe de Inglaterra

El complemento arrancó con una chance clarísima de Julián que le quemó las manos a Pickford y luego falló en el segundo intento tras el rebote. Oportunidad neta para la albiceleste. Y cuando Argentina parecía que tenía todo controlado apareció la grieta que se hizo costumbre en el retroceso. Centro bajo al segundo palo, Anthony Gordon le comió la espalda a Nahuel Molina, de pésimo Mundial, y llegó el grito desaforado de los ingleses.

Scaloni mandó a la cancha a Nico González por Leandro Paredes. Fue todo de Argentina. La pelota y el campo. Messi sintió el impacto y se activo más. Inglaterra se abroqueló en la trinchera de su área. Centro fantástico de Leo, cabezazo de Nico González y manotazo salvador del arquero inglés, hasta allí la gran figura de un equipo que hizo el gol y nada más. Y cuyo técnico empezó a hacer todos cambios defensivos.

Cambios que cambiaron todo para Argentina

Adentro Otamendi, De Paul y Montiel. Lo que había disponible para ir por la remontada. Mac Allister cabeceó un misil y casi quiebra el palo derecho de los ingleses. Después entró solo Nico González y también de arriba casi estampa la igualdad. Argentina jugaba sus mejores minutos del Mundial, pero estaba contra las cuerdas.

La tensión quebró la barrera de lo tolerable. La Scaloneta no se rendía. Con el orgullo y el corazón en la mano volvió a tener una vida más. Enzo Fernández sacó un latigazo inolvidable, apoteótico y clavó el empate. Se movió el estadio y toda la ciudad de Atlanta.

Mac Allister volvió a abollar el palo y al fin la justicia total con el golazo del Toro Martínez, con el centro ¡de derecha! de Leo. Otra vez el milagro de un equipo conmovedor, inigualable, por lejos el mejor de la historia de la selección argentina.

Triunfazo y otra vez a la final. Argentinazo y ahora suena para todos los tiempos: “El que no salta es un inglés”. Gracias Muchachos. Gracias eternas.

Noticias relacionadas
Lionel Scaloni da indicaciones durante el partido. Fue cuando Argentina perdía 1 a 0 y salió con todo a buscar el empate.

Lionel Scaloni, después de la inolvidable victoria ante Inglaterra: "Somos únicos, y no es arrogancia"

lo celso desafio a la fifa con una bandera: las malvinas son argentinas

Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: "Las Malvinas son argentinas"

los mejores memes de la epica remontada de argentina ante inglaterra en las semifinales

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra en las semifinales

Lautaro Martínez se abraza con Leo Messi después de poner el 2 a 1 para Argentina ante Inglaterra. 

Lautaro Martínez: "Soñé con hacer este gol desde que mi viejo me regaló mis primeros botines"

Ver comentarios

Las más leídas

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Newells confirmó la salida de un joven delantero surgido de Bella Vista

Newell's confirmó la salida de un joven delantero surgido de Bella Vista

Lo último

El Monumento es una fiesta: la gente celebra la histórica victoria ante Inglaterra

El Monumento es una fiesta: la gente celebra la histórica victoria ante Inglaterra

Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: Las Malvinas son argentinas

Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: "Las Malvinas son argentinas"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra en las semifinales

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra en las semifinales

El Monumento es una fiesta: la gente celebra la histórica victoria ante Inglaterra

El equipo de Lionel Scaloni volvió a emocionar, eliminó a Inglaterra en semi y se convirtió otra vez en finalista de un Mundial. En Rosario, las celebraciones empezaron apenas terminó el partido
El Monumento es una fiesta: la gente celebra la histórica victoria ante Inglaterra
Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: Las Malvinas son argentinas
Mundial 2026

Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: "Las Malvinas son argentinas"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra en las semifinales
Mundial 2026

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra en las semifinales

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
La Ciudad

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario
La Ciudad

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Nervios nivel Mundial: Argentina vs. Inglaterra, cómo manejar la extrema ansiedad

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Nervios nivel Mundial: Argentina vs. Inglaterra, cómo manejar la extrema ansiedad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Newells confirmó la salida de un joven delantero surgido de Bella Vista

Newell's confirmó la salida de un joven delantero surgido de Bella Vista

Scaloni y Tuchel hablaron con La Capital en la previa de la gran semifinal

Scaloni y Tuchel hablaron con La Capital en la previa de la gran semifinal

Ovación
Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: Las Malvinas son argentinas
Mundial 2026

Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: "Las Malvinas son argentinas"

Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: Las Malvinas son argentinas

Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: "Las Malvinas son argentinas"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra en las semifinales

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra en las semifinales

Lautaro Martínez: Soñé con hacer este gol desde que mi viejo me regaló mis primeros botines

Lautaro Martínez: "Soñé con hacer este gol desde que mi viejo me regaló mis primeros botines"

Policiales
Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres guías detenidos junto a turistas franceses

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres guías detenidos junto a turistas franceses

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

La Ciudad
El Monumento es una fiesta: la gente celebra la histórica victoria ante Inglaterra
La Ciudad

El Monumento es una fiesta: la gente celebra la histórica victoria ante Inglaterra

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Causa Constantino Razzetti: el hijo de una víctima de la Triple A apela a la Corte Interamericana

Causa Constantino Razzetti: el hijo de una víctima de la Triple A apela a la Corte Interamericana

El Acuario de Rosario cierra por tareas de reparación tras un desperfecto en una pecera
La Ciudad

El Acuario de Rosario cierra por tareas de reparación tras un desperfecto en una pecera

Rescatan un aguará guazú en Puerto San Martín: cómo será su recuperación
La Región

Rescatan un aguará guazú en Puerto San Martín: cómo será su recuperación

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026
Economía

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026

El tiempo en Rosario: la temperatura sube este miércoles y seguirá en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la temperatura sube este miércoles y seguirá en alza

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías
Policiales

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires
Información General

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo
Economía

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso
Policiales

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años
Policiales

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
La Ciudad

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe
Policiales

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico
Policiales

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI
Politica

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI

Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea
Economía

Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
La Ciudad

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística
Economía

Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Por Facundo Borrego
Política

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?
Salud

El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?