El rosarino Gio Lo Celso desafió a la Fifa con una bandera: "Las Malvinas son argentinas"

La organización había prohibido cualquier referencia a las islas durante el partido, pero el rosarino apareció con el "trapo" durante los festejos de los jugadores

Después de que la Fifa prohibiera cualquier mención en el estadio a las islas Malvinas durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el rosarino Giovani Lo Celso no pudo contenerse tras el triunfo albiceleste y exhibió una bandera con un mensaje sin medias tintas: "Las Malvinas son argentinas".

Apenas consumada la clasificación a la final del Mundial 2026 y con los jugadores todavía en el campo de juego, Lo Celso apareció con un "trapo" escrito a mano reivindicando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

El ex-Central, hoy en el Betis español, se acercó adonde los jugadores celebraban el dramático 2 a 1 frente a Inglaterra y apoyó sobre el césped la bandera para que se viera desde todo el estadio.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS, GIO pic.twitter.com/8ZpYQQrIcd — Diario La Capital (@lacapital) July 15, 2026

Antes del partido en Atlanta, la Fifa salió a anticipar lo que podría pasar entre ambas hinchadas frente a su rivalidad histórica, por lo que recordó la prohibición de realizar mensajes que inciten al odio, racistas, religiosos o políticos. Es decir: no se podían mencionar las Malvinas ni hacer alusión a la guerra de 1982.

La ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había ratificado la prohibición. “No pueden ingresar con contenidos políticos. Banderas de Argentina sí, de Inglaterra sí, pero nada con un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación". ¿Y las banderas sobre Malvinas? “No van a poder entrar. Tendrán que dejar la bandera afuera”, sostuvo.

Monteoliva detalló que fue una decisión que se tomó del Centro Internacional de Cooperación Internacional en Estados Unidos, donde se coordinó el operativo y "se estableció que no puede haber elementos con contenido político visibles".