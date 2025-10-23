Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028

El rosarino continuará ligado a la institución estadounidense lo que desvanece cada vez mas el sueño de verlo jugar en el fútbol argentino

Las especulaciones en torno al futuro de Lionel Messi llegaron a su fin luego de que el Inter Miami anunció a través de sus redes sociales que el campeón del mundo extendió su vinculo con el club que vencía a finales de este año.

Tras varios meses de negociaciones, Jorge Más y David Beckham lograron convencer al ex jugador del Barcelona para siga haciendo historia en el fútbol de Estados Unidos hasta diciembre de 2028 . Para ese entonces, tendrá 41 años.

“ He’s home “, escribió la cuenta oficial de la institución en donde se observaba al capitán de la Selección argentina firmando el contrato de renovación con el estadio de Las Garzas en proceso de construcción, que está prevista su inauguración el próximo año.

El comunicado del Inter Miami sobre la renovación de Lionel Messi

“Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa", fueron las primeras palabras del capitán del equipo estadounidense en el anuncio de su extensión de contrato.

Jorge Más, propietario gerente de la institución, expresó su alegría por seguir contando con el rosarino: “Les prometimos a nuestros aficionados que soñaríamos en grande para construir un club icónico. Un club que represente la pasión, el trabajo duro y la dedicación de todos los que nos precedieron para crear un Miami construido sobre sueños".

Además, David Beckham, copropietario del club, enfatizó sobre lo que simboliza la continuidad del crack argentino: “Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Sigue tan comprometido como siempre y mantiene el deseo de ganar. Como propietarios, nos sentimos muy afortunados de contar con un jugador que ama el fútbol tanto como él, que ha hecho tanto por el fútbol en este país y que ha inspirado a la próxima generación de jóvenes talentos como él”.

Los números de Messi en el Inter Miami

Desde su llegada al Inter Miami en 2023, Lionel Messi transformó al club en una potencia del fútbol estadounidense: ganó la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y el Botín de Oro MLS 2025 con 29 goles; fue elegido MVP de la MLS con 36 contribuciones de gol en 2024 y lideró al equipo que alcanzó los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 y las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Además, es el máximo goleador y asistidor de la historia del club, acumulando 71 goles y 44 asistencias en 82 partidos.