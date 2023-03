Lionel Messi monumental, el brillo de una estrella

No había festejo posible sin que Lionel Messi no tuviera su cuota de protagonismo. En el final y después de tanto buscarla, el capitán y emblema de esta Argentina campeona del mundo, tuvo su momento de gloria, que no le iba a agregar ni quitar nada a su terrible trayectoria, pero él más que nadie merecía que la fiesta que se armó para conmemorar la conquista de Qatar tuviera su sello. Le costó más de la cuenta porque en definitiva su golazo llegó en el sexto tiro libre que metió contra el arco de Guerra, dos de ellos devueltos por los palos. La máquina humana llamada Lionel Messi alcanzó con este grito el gol 800 en su carrera (en 1017 partidos) y los 99 con la camiseta de la selección (en 173 encuentros).