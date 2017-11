Leo: "Los muchachos sólo piensan en ganar"

PPisará por primera vez el Gigante como entrenador del primer equipo. Lo vive de manera especial en la previa porque considera ese sublime momento "como un sueño cumplido". Leo Fernández le aseguró a Ovación "que el equipo está bien preparado para recibir a Boca". El técnico sabe además que será evaluado una vez más por la dirigencia y la gente ya que está bajo el rótulo de interinato. Claro que esta vez será bajo un cielo diferente. Especial si se quiere porque "el rival es de jerarquía, y a nosotros los canallas nos gusta enfrentar siempre a los mejores". También confesó en un cálido mano a mano con este diario que "Central intentará mostrar una versión más ofensiva" con respecto a lo que dejó en Córdoba ante Talleres. "No tengo dudas de que vamos a hacer un buen papel. El equipo está mentalizado en ganar. Los muchachos quieren eso. Se preparó toda la semana para llegar en óptimas condiciones", remarcó con firmeza, entre otros temas.

¿Qué representa este partido desde lo personal?

Es algo que si lo pensaba hace un tiempo era imposible. Las circunstancias hicieron que hoy en día estemos en este lugar de privilegio, por lo tanto es un placer estar al frente de este plantel. Lógico que al venir Boca a nuestra casa nos genera muchas cosas porque todos los centralistas queremos ganar siempre estos tipos de partidos. Será especial por muchas cosas. No me quiero ni imaginar lo que será salir y ver a toda nuestra gente apoyándonos. Como entrenador e hincha de Central será un momento más que importante.

¿Llegan bien pese a los tres cambios que hiciste?

Sí, no tengo dudas de que vamos a hacer un buen papel. El equipo está mentalizado en ganar. Se preparó toda la semana para llegar en óptimas condiciones. Los cambios fueron por varios motivos. Pero tenemos un buen plantel, por lo que no me preocupan las modificaciones. Cada uno sabe lo que tendrá que hacer en la cancha. La verdad es que los muchachos están bien.

¿Influye en algo que Boca viene de perder el invicto?

No, al menos no veo como que eso puede ser un punto débil. Todo lo contrario. Cuando venís de perder querés jugar rápido. Obviamente que nosotros pensamos en nosotros. En lo que debemos hacer sobre todas las cosas. No podemos darnos el lujo de regalar puntos. Jugamos además en nuestra cancha y ese debe ser un plus.

¿Es una ventaja que se haya lesionado Benedetto?

Prefería que hubiera estado. Primero porque no es lindo que un jugador se lastime. Y otra porque soy de los que piensan que para ganar hay que enfrentar a los mejores con sus mejores hombres. Y el Pipa es un gran delantero. Aunque me gusta tener del otro lado a todos en buenas condiciones. Y ganarles, por supuesto.

¿Qué te tiene Central para vencer al puntero?

Mucha actitud y unas ganas terribles de darle una alegría a nuestra gente en casa. Los muchachos sólo piensan en ganar. A eso le sumo que hicimos un buen trabajo en la semana. La idea es ir mejorando con el correr de los entrenamientos.

¿Deben mejorar porque en Córdoba el equipo mostró varias facetas en un mismo partido?

Por un poco de todo. Como cuerpo técnico asumimos hace pocos días, pero no podemos andar buscando excusas si no logramos hacer funcionar al equipo como pretendemos. La idea es que vaya mostrando algunas ideas de lo que pretendemos. Y en ese sentido debo reconocer que el grupo está poniendo mucha voluntad y atención para plasmar lo que queremos.

Entonces, ¿qué Central se verá en el Gigante ante Boca?

Un equipo que no saldrá a especular. Podrá estar diez metros más adelante o atrás, pero la idea madre es atacarlos para lastimarlos. Sabemos que Boca tiene un buen equipo y es el puntero. Pero Central también tiene lo suyo e intentará demostrarlo.

¿Hay algo que te preocupa más del rival?

Lo analizamos con los muchachos y sacamos nuestras conclusiones. Les tiramos conceptos a los jugadores y entrenamos algunas cositas en base al rival. No voy a descubrir nada nuevo diciendo que Boca es uno de los más regulares del año, pero tampoco voy a negar o dejar de reconocer que Central tiene lo suyo como para quedarse con el triunfo. Además, cuando se enfrenta a este rival es como que se genera una especie de partido especial por algunas cositas que vivimos los centralistas en los últimos tiempos.

¿Pero esto no es un partido a cara o cruz como en Copa Argentina, si a eso te referís?

Es cierto, pero no deja de ser un partido a 90 minutos en el que ninguno regalará nada. Nosotros sabemos lo que debemos hacer. Habrá que estar concentrado todo el tiempo y no cometer errores porque lo podemos pagar caro. Pero tenemos lo nuestro. No lo dudo.

¿Te pusiste a pensar cómo será el momento cuando pises el Gigante?

No me quiero ni imaginar. Sé que será como un sueño cumplido. Qué entrenador e hincha de Central no le gustaría en este lugar. Pero a la vez tengo claro que mis emociones deberán quedar al margen una vez que me siente en el banco. Por ahí ya no se negocia nada. Tengo que intentar conducir al equipo al triunfo. Lograr que juegue bien, que ataque, que se sienta cómodo con el sistema.

¿Qué intentás lograr con la apuesta de Gil en el medio porque en la práctica se lo vio más adelantado que a Maxi González y además se movió mucho para conectarse con Carrizo y Camacho?

La idea es que el Colo se vaya soltando y crea en sus condiciones. Es un jugador dinámico, que si está bien es muy útil. Lo que viste en el entrenamiento es lo que pretendo. Que esté metido y en constante diálogo con Pachi o Camacho. Juega en un puesto muy importante de la cancha y tiene que estar cómodo. Sentirse importante. Esperemos que rinda acorde a lo que hizo en cada práctica. Pero no sólo él sino también el resto porque, sinceramente, el plantel demostró mucha predisposición y ganas de salir de este momento.

¿No pensás que pronto se viene el clásico?

No me puedo permitir desgastar energía en eso. Falta mucho para ese partido, que será muy importante y todos queremos ganarlo. Pero antes tengo que estar preparado para recibir a Boca. Y a eso le sumo que después nos tocará Independiente, que también tiene lo suyo. Nos tocó esta serie de cuatro partidos y sólo buscamos hacer bien las cosas fecha a fecha. Vamos pensando en cada uno a medida que se acerca el fixture. Apuntamos a sumar lo más que podamos, aunque tenemos claro que cuando sea turno de encarar la semana del clásico, para muchos de nosotros serán días muy especiales. Pero como dije antes, la realidad es lo que hay frente a nuestras narices. Y hoy está Boca. Y a eso apuntamos, a ganarle.