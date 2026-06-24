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La Corte le cede al MPA dos espacios para que ocupe en el nuevo edificio: cuáles son

Muy cerca de la inauguración del anexo del Palacio de Justicia en Santa Fe, el máximo tribunal puso a disposición dos lugares para la Acusación y la Defensa

24 de junio 2026 · 14:00hs
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El nuevo edificio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

El nuevo edificio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

En el marco de la inauguración del anexo Palacio de Justicia en Santa Fe, el nuevo edificio de la Corte Suprema de la provincia, el máximo tribunal le cedió dos espacios al Ministerio Público, tanto a la Acusación como a la Defensa. Según detalló la Corte en un comunicado oficial, la superficie de ese espacio ronda los 4.000 m2.

La arista edicilia abre el debate sobre el lugar del Ministerio Público de la Acusación en relación al Poder Judicial, luego de la reforma constitucional que quita al MPA su esfera.

Los espacios que la Corte cede al MPA

En particular, la Corte puso a disposición dos espacios del nuevo edificio en la ciudad de Santa Fe para que el Ministerio Público ocupe.

Por un lado, el sexto piso del anexo que está próximo a inaugurarse, y por otro, el edificio completo del Poder Judicial ubicado en peatonal San Martín 2651, donde hoy funciona el Fuero Laboral santafesino.

En alguno de esos dos espacios, el sexto piso o el actual lugar del Fuero Laboral, deberán trabajar la Acusación y la Defensa pública en la ciudad de Santa Fe.

>> Leer más: La Corte Suprema de Santa Fe abrió el proceso de selección para cubrir un cargo clave

"Esa decisión se fundamenta en los estudios arquitectónicos de rigor, que el alto cuerpo consideró y que el Ministerio Público evaluará para llevar a cabo las adaptaciones pertinentes", expresó la Corte en un comunicado de prensa.

La relación entre el Poder Judicial y el MPA

Un punto a destacar en esta discusión edilicia es la reciente independencia del MPA del Poder Judicial, algo que generó tensión durante la reforma constitucional, naturalmente. Aún resuena el concepto de "extrapoder".

Desde entonces, se inició un conflicto que tuvo su punto álgido hace pocos días porque la Corte decidió, por unanimidad e incluido el exfiscal General del MPA Jorge Baclini, reorganizar dependencias del Centro de Justicia Penal priorizando al Poder Judicial.

En otras palabras, no ceder en principio al MPA oficinas en el nuevo edificio, ya que no está más en la órbita judicial sino que es un "extrapoder", como clamó durante 2025.

La fiscal general, Cecilia Vranicich, dijo que están “divorciados” y reclamó la división de bienes, pero dentro del nuevo Centro de Justicia Penal.

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