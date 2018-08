El arquero de Rosario Central, Jeremías Ledesma, habló hoy en conferencia de prensa tras la práctica en el predio de Arroyo Seco donde remarcó la importancia de mantener la valla invicta en los primeros partidos del equipo dirigido por el Patón Bauza que desde que llegó al club apuntó a establecer un orden defensivo y disminuir los goles en contra.

Ledesma destacó no sólo los dos partidos que el equipo auriazul ganó en la Superliga a Talleres y Banfield, ambos por 1 a 0, sino también el triunfo por 6 a 0 ante Juventud Antoniani en Copa Argentina. "Lo más positivo es que mantuvimos el arco en cero, eso me dijo Bauza", expresó para señalar que lo que espera mejorar es "la precisión en la salida con los pies, para que no se vayan pelotas afuera".

"Estamos muy contentos, se nos están dando los resultados y es a lo que apuntamos, tenemos tres victorias en tres partidos y más vale que hay alegría en todos, estamos empezando a agarrar confianza", dijo sobre el estado anímico del plantel.

Jeremias Ledesma



El arquero señaló que "lo importante es ganar" y ahora lo que sigue es mantener el rendimiento y la concentración de cara a los partidos que vienen. "Nosotros nos preparamos para esto, se nos está dando y lo que buscamos en la pretemporada fue el orden y lo estamos viendo", agregó.

"Tenemos que aprovechar esta ventaja positiva que conseguimos en el inicio del torneo", manifestó para admitir que en el último partido ante Talleres "las cosas no salieron del todo bien, pero siempre quisimos hacer un partido lento y trabarles su juego. Nos hubiese gustado tener más la pelota, pero se ganó y es importante".

Ledesma se refirió a los aspectos que busca afianzar y que tienen que ver con la salida desde el arco. "Jugar con los pies uno lo va puliendo día a día, para mi sería más fácil tirarla al medio larga y que la pelota no salga nunca, pero trato de buscar a los volantes que juegan por los laterales y el margen de error es más chico", añadió.









Además destacó la importancia del "orden" ya que eso trae como consecuencia que no le lleguen mucho al arco. "Me patean menos, eso es una ventaja y todos le estamos aportando solidez al equipo, el trabajo parte desde el delantero que ayuda a defender, hasta mi puesto".

"Sentimos que estamos más ordenados, así se plantea distinto el partido. En una jugada Herrera llegó a cortar como si fuera un central y era porque estábamos cortos, eso habla del cambio que hay en el equipo", afirmó en relación a uno de los objetivos más buscados por el entrenador.





Con respecto al trámite del juego en Córdoba, analizó: "Sabíamos que íbamos a tener situaciones y las teníamos que saber aprovechar. Obviamente no nos gustó ceder tanto la pelota pero bueno, el partido se dio así y pudimos llevarnos el triunfo".

Por último dijo: "Me siento muy contento porque es lo que sueño desde inferiores, llegué al club con la meta de llegar a primera, se dio y ahora creo que lo más difícil es sostenerse, aprendí mucho en seis meses, esperemos poder mantenerlo".