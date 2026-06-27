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Congo hizo historia en su primer Mundial y Colombia ganó el grupo

La selección africana venció a Uzbekistán por 3 a 1 y quedó entre los mejores terceros que clasifican a los 16avos de final. Los Cafeteros igualaron con Portugal

27 de junio 2026 · 23:25hs
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Yoanne Wissa celebra su segundo gol. Fue el tercero de Congo. 

Yoanne Wissa celebra su segundo gol. Fue el tercero de Congo. 

La última fecha del Grupo K encontró frente a frente a dos seleccionados con chances de clasificar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Congo, que tenía que ganar sin importar por cuantos goles, venció a Uzbekistán por 3 a 1 y avanzó a los 16avos de final. Una clasificación histórica de los africanos en su primer participación en un Mundial.

La última fecha del Grupo K tuvo además el cruce entre dos clasificados. Definían entre sí el primer puesto. Quedó en poder de Colombia. Igualó con Portugal 0 a 0.   

En el partido entre Congo y Uzbekistán, ambos necesitaban la victoria. A Congo le alcanzaba que fuese por cualquier resultado. Uzbekistán dependía de una goleada para aspirar al mismo objetivo que su adversario.

Eldor Shomurodov, con un toque preciso, abrió el marcador a los 10’ para Uzbekistán, conducido por el excampeón mundial, el italiano Fabio Cannavaro.

>> Leer más: Inglaterra sacó chapa y está donde se esperaba, los 16avos de final del Mundial

Yoane Wissa, de penal, igualó para Congo a los 68’. El seleccionado africano estaba a un gol de la clasificación. Atacó con determinación y Fiston Malele, a los 78’, puso la punta del pie y se anticipó al arquero Abduvokhid Nematov para anotar el 2 a 1.

A los 90’, Wissa le pegó de mediavuelta y la puso abajo para sellar el triunfo de Congo.

Colombia, más cerca que Portugal

En el otro duelo del grupo, Colombia tuvo la iniciativa desde el comienzo. Jhon Córdoba se fue solo y Diogo Costa evitó la caída de su arco. Instantes después le sacaron sobre la línea un remate a Jhon Arias. Portugal reaccionó algo y Bruno Fernandes estuvo cerca de convertir. Camilo Vargas se lo impidió con una gran atajada.

En la segunda etapa, Colombia llegó varias veces. Richard Ríos, Luis Suárez, en una escapada sin marcas, Arias y Puerta tuvieron el gol de la apertura. Pero el partido finalizó sin goles.

En los 16avos de final, la Colombia de Néstor Lorenzo se medirá con Ghana y Portugal, con Cristiano Ronaldo, enfrentará a Croacia.

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