Un último ensayo que bajó las expectativas de Franco Colapinto y Alpine para una clasificación ¿con lluvia?

El argentino quedó 14° y fue superado por los Racing Bulls y los Audi. Pierre Gasly apenas quedó 11°. Se viene la lluvia para la clasificación

El Alpine de Franco Colapinto,saliendo de la S de Senna en Interlagos.

Después de un viernes positivo, las expectativas de Franco Colapinto y Alpine bajaron luego del último ensayo, dónde fueron superados por los Racing Bulls y hasta por Audi. A las 15 será la clasificación en Interlagos, que espera sea pasada por agua.

Clima cambiante, viento caluroso y cielo nublado que anunciaban posibles tormentas, así se desarrolló la última tanda de ensayos antes de clasificar. AL terminar ya se avisoraba la lluvia inminente.

Y si la guía es esta última práctica, las expectativas disminuyeron sin dudas. Es que ambos Alpine probaron con tanques de combustible de poca gasolina durante todo el ensayo y no fueron fuertes. Mucho menos que el viernes, donde Colapinto terminaba delante de los Racing Bulls en los dos ensayos.

No fue así en la FP3, tanto en el extenso tramo en donde se probó con gomas medias, como en los últimos con gomas de clasificación. Para graficar el paso atrás dado, Colapinto estuvo un segundo por debajo del tiempo de la FP2, donde había logrado quebrar la barrera del 1m 12s. Los tiempos igual fueron en general más altos.

En el medio, Stefano Domenicali ratificaba junto al gobierno de San Pablo, que habrá Fórmula 1 de aquí hasta el 2035. Buenas noticias para Brasil, también para Argentina que buscará confirmar un polo sudamericano.

FP3 CLASSIFICATION



Max tops final practice in Sao Paulo #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/iFG9jTZaJT — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Qué pasó en la FP3

Colapinto fue uno de los primeros en salir a pista con gomas medias y sus dos registros fueron altos, quedando a 2,072s de Kimi Antonelli tras el último de ellos. Gasly, en tanto,quedaba a 1,543s.

Finalmente, en un último intento rápido, el argentino quedaría a 41 milésimas del francés, 13° y 16° antes de irse a boxes para la última media hora.

Cuando volvió a pista lo hizo con las mismas gomas, por lo su tiempo se fue dos décimas arriba. Trascartón, Gasly encerró a Verstappen cuando venía en vuelta rápida y Hamilton se metió el box con un humo sospechoso en la parte trasera, abortando la sesión.

En el siguiente intento, Gasly mejoraría unas décimas, quedando 338 milésimas delante de Colapinto pero subiendo solo un puesto.

A 20' del final, nadie había puesto gomas blandas y los tiempos no mejoraron. El primero en calzarlas fue George Russell, cuando faltaban 17 minutos.

Todos los de punta salieron y Verstappen se quedó con lo mejor. Los Racing Bulls salían a continuación y quedaban 7° y 8°, a 4 y 5 décimas con Lindblad y Lawson, mientras los Alpine eran los últimos en el simulacro de clasificación.

Colapinto quedaba 14°, a 1,303s de Verstappen y Gasly 11°, a 1,022s,281 milésimas más rápido que el argentino. Y lejos de los Racing Bulls, con los dos Audi superando al argentino.

La FP1 en Interlagos

La FP2 en Interlagos