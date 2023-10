Por cábala: Central cambió la camiseta rosa por la tradicional y le salió bien

Las cábalas, que vienen del término hebreo qabblh (tradición) y a las que la Real Academia Española (RAE) define como un “cálculo supersticioso para adivinar algo”, están instaladas en el fútbol. Muchos les dan importancia, otros no tanto. En Central el técnico Miguel Ángel Russo , por las dudas, intenta seguirlas al pie de la letra, más aún cuando los resultados son positivos. Entonces, porqué no seguirlas cuando el canalla logra salir airoso y conservar la extensa racha positiva que tiene en el Gigante de Arroyito.

Cuando el entrenador fue informado que frente a Vélez el equipo iba a lucir una casaca rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama no le cayó del todo bien. No por el importante gesto del club de unirse y conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama , pero sí porque iba a perder el ritual llevado a cabo a lo largo de todo el torneo.

Central empezó perdiendo un encuentro importante ante los de Fortín (gol de Santiago Castro) y no lograba hacer pie para modificar el resultado. En el complemento la rosa se quedó en el vestuario y el equipo apareció con la camiseta tradicional. Créase o no llegó a la igualdad con el penal que Maxi Lovera cambió por gol para sellar el empate en uno y de esa forma mantener inalterable la racha de local con 26 encuentros sin perder (13 triunfos y 13 empates).

¿Cuál fue la razón del cambio de camiseta para jugar el complemento? Russo entregó una respuesta, lógicamente no la esperada o la que indicaría el real motivo de conservar la cábala. "Cumplimos con algo que teníamos previsto y nada más. Cumplimos con el cáncer de mama y también Central tiene su camiseta tradicional. Ningún problema ni nada por el estilo", esbozó con un mueca pícara el entrenador auriazul en conferencia de prensa.

A Russo y, sobre todo, a Central le va bien jugando en Arroyito y con la camiseta tradicional, la de bastones azules y amarillos. Y sólo basta repasar los seis encuentros que disputó en casa en el presente torneo, donde empató con Atlético Tucumán (0-0), con Independiente (1-1) y con Vélez (1-1), mientras que le ganó a Talleres (2-0), Newell's (1-0) y Huracán (1-0). A la vez, de los nueve cotejos que disputó sólo perdió en tres ocasiones y fueron en condición de visitante (Banfield, Colón y Gimnasia).

"Las cábalas no sirven, pero ayudan", dijo en alguna ocasión Carlos Salvador Bilardo, uno de los más grandes cabuleros del fútbol argentino. Y quiera o no, Russo viene de esa escuela y no está mal llevarlas cabo, más aún cuando los resultados se dan. Ante Vélez metió mano en el entretiempo y le dio resultado, por lo tanto a Central se lo seguirá viendo con la tradicional en el Gigante, al menos hasta que se corte.