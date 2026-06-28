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Lo que dejó Austria para Alpine y Franco Colapinto: cuando no dar pasos adelante significa ir para atrás

Alpine viene perdiendo el lugar de quinto equipo y en Austria quedó lejos de los puntos, en un momento en que las evoluciones traídas no parecen ser suficientes

28 de junio 2026 · 16:48hs
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Franco Colapinto en la trepada del final de la recta principal en Austria. Un fin de semana difícil para Alpine

Franco Colapinto en la trepada del final de la recta principal en Austria. Un fin de semana difícil para Alpine, que abrió interrogantes.

Todo el mundo quedó preocupado en Alpine tras lo que fue en Austria el peor fin de semana de la temporada. De hecho, es la primera vez en las 8 carreras que no suman puntos. Y claramente fueron superados en la zona media, no por un equipo, sino por dos. Lo hizo notar Franco Colapinto, pero sobre todo Pierre Gasly y el director deportivo, Steve Nielsen. Hay razones para esperar mejoras en una semana en Silverstone, pero hay poco tiempo y aparecieron problemas inesperados en el motor que no habían tenido hasta aquí.

De hecho, los Alpine y sobre todo Colapinto, destacaron mucho por las largadas, pero no fue el caso en el Red Bull Racing. Esa salida sin potencia de los dos autos los retrotrajo aún más en el clasificador respecto a la posición de salida y nunca más pudieron remontar. Los 10 que largaron en zona de puntos terminaron en zona de puntos. Y no solo eso, otro equipo más los superó.

En efecto, los Racing Bulls estuvieron inalcanzables en clasificación y carrera, sumando ambos pilotos como en Barcelona, y encima los dos Audi también quedaron adelante de Gasly (13º) y por supuesto de Colapinto (15º). Entre los Alpine además estuvo el Haas de Oliver Bearman.

El alerón y la frase de Nielsen

Había expectativa de mejora por el alerón delantero nuevo que se había traído. Pero claro, la idea del mismo era corregir el subviraje en las curvas rápidas y en Austria la mayoría son lentas. Por eso en Silverstone se espera que funcione mejor.

>>Leer más: Franco Colapinto, Carlos Reutemann y Ricardo Zunino, el karma de ser el piloto número dos en Fórmula 1

Pero Colapinto se quejó desde el viernes en que falló el boost del motor híbrido y que al aplicarlo en la largada no se tradujo en más potencia. Se vio claramente que el argentino arrancó bien y al segundo el auto pareció desacelerar, lo que hizo que lo pasaran todos.

“Horrible”, dijo Gasly, “excesivamente lento” dijo Colapinto, los dos se quejaron de problemas de tracción a la salida de las curvas lentas, algo reconocido por Nielsen como uno de los mayores dolores de cabeza, como el sobrecalentamiento de las gomas traseras. Y el director deportivo fue más allá, dejando una frase preocupante: “Tenemos que asegurarnos de que esto sea solo un tropiezo y no una tendencia. Necesitamos entender por qué ocurrió y corregirlo rápido”.

Las mejoras que tardan en llegar

Puede pasar, por supuesto. Pero la sensación es que las mejoras no llegan con la rapidez que esta F-1 necesita. El nuevo reglamento hace, por supuesto, que saquen más ventaja los equipos más poderosos en recursos humanos y técnicos, que producen más rápidos piezas.

No por nada Ferrari, Red Bull y McLaren lideran cómodos la tabla de los que más actualizaciones tuvieron a lo largo de las ocho carreras. Se supone que los equipos más chicos necesitan más tiempo para alcanzarlos y que lo harán a la larga, porque llega un punto en que los desarrollos tendrán un techo.

>>Leer más: Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Pero hasta que eso pase, Alpine seguirá casi a la misma distancia promedio, en clasificación y carrera, que la punta en relación a 2025. Solo que está por encima de varios. O estaba. Racing Bulls y Audi encendieron las alertas. No dar pasos adelante, significa ir para atrás.

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